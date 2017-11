Eindelijk goed nieuws voor 'Victoria's Secret' show: Harry Styles treedt op in plaats van Katy Perry LVA

03u53

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Harry Styles in 2014 Celebrities Na de tegenslagen voor de Victoria's Secret Fashion Show in Shanghai op 28 november is er weer een lichtpuntje. Er is een vervanger gevonden voor Katy Perry. Harry Styles zal volgens Page Six een optreden verzorgen tijdens het razend populaire evenement.

Katy Perry moet de show aan haar voorbij laten gaan, omdat ze geen visum voor China krijgt. In 2015 droeg de zangeres een zonnebloemjurk, maar deze bloem is een symbool van de anti-Chinabeweging in Taiwan. "Als je in China gaat optreden, kammen ze je social media uit op zoek naar aanstootgevend materiaal", aldus een journalist van The New York Times. Perry is daarom niet meer welkom in het land.

De Amerikaanse zangeres is niet de enige die met de strenge regels van China te maken kreeg. Eerder werd al bekend dat ook topmodel Gigi Hadid en vier modellen uit Rusland en Oekraïne het benodigde visum niet in handen krijgen. Gigi lag eind augustus onder vuur in China, nadat ze een filmpje op social media had gezet waarin ze een boeddha met dichtgeknepen ogen nadeed. Of dit de reden is dat de 22-jarige Gigi niet bij de show aanwezig mag zijn, is niet bekend. Ook de reden voor het afwijzen van visa voor de Russische en Oekraïense modellen is onduidelijk.

AFP Gigi Hadid

De Nederlandse modellen Romee Strijd, Sanne Vloet en Roosmarijn de Kok lopen wel mee in de prestigieuze show, die traditiegetrouw in december wordt uitgezonden op televisie.

Photo News Romee Strijd

Instagram Roosmarijn De Kok