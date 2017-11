Eindelijk baby nummer 2 voor John Legend en Chrissy Teigen: zusje alvast erg blij MVO

07u00 0 EPA Chrissy Teigen en haar man John Legend. Celebrities Goed nieuws voor het gezin Legend: hun tweede kindje is op komst. Model Chrissy Teigen (31) liet dat weten via een schattige post op Instagram, waarin hun eerste kind met zanger John Legend (38), Luna (1), probeert vast te stellen waar haar nieuwe zusje of broertje zich nu precies bevindt.

"Waar is de baby?" vraagt Teigen aan haar dochter. "Zit hij hierin?" Luna lijkt een beetje in de war, maar stelt na een tijdje wijselijk vast dat het inderdaad om een baby gaat, die daar in de buik van mama verstopt zit.

Chrissy stak nooit weg dat ze problemen had om zwanger te worden. Luna kwam er dankzij een IVF behandeling. "Het meisje voor haar, mocht niet zijn," zo zei ze eerder. "Maar toen kwam Luna. Als ik ooit nog een kind krijg, wordt het een jongen. Dat is het enige embryo dat we nu nog over hebben."

Als alles goed gaat, is er dus een klein jongentje op komst.

it's john's! Een foto die is geplaatst door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 21 nov 2017 om 22:15 CET