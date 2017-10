Ein Prosit mit Jean-Marie 07u27 1 Benoit De Freine

Het was niet in 'zijn' München, maar het initiatief kwam wel uit zijn Brasschaat. Jean-Marie Pfaff (63) trok het voorbije weekend in vol ornaat naar het Oktoberfest in Antwerpen. Dat de doelman goed weg kon met de grote pullen, hoeft niet te verwonderen. Eerder deze week trok hij ook al naar München om daar het échte Oktoberfest bij te wonen. Een plaats waar hij traditioneel als een held wordt onthaald, en waar niemand vergeten blijkt dat hij van '82 tot '88 met zijn Bayern drie keer de landstitel, twee keer de beker en twee keer de supercup won.