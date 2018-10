EgyptAir zegt sorry voor bizar interview met Drew Barrymore

Celebrities

Luchtvaartmaatschappij EgyptAir heeft haar excuses aangeboden voor een bizar interview met Drew Barrymore (43) dat vorige week in het magazine stond dat het bedrijf aanbiedt aan passagiers in zijn toestellen. Het artikel werd vorige week veelvuldig online gedeeld , omdat er erg vreemde passages in stonden. Een woordvoerder van de actrice ontkende met klem dat Barrymore ooit een interview aan EgyptAir had gegeven.