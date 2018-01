Eerste Vogue cover voor dochter Cindy Crawford MVO

07u00 0 EPA Kaia Gerber Celebrities Kaia Gerber, de 16-jarige dochter van supermodel Cindy Crawford en haar man Rande Gerber, heeft haar allereerste solo cover voor het modeblad Vogue te pakken. De Franse editie van het wereldberoemde tijdschrift, Vogue Paris, plaatste de schoonheid op de voorkant van de februari-editie van het magazine. Moeder Cindy was destijds 20 jaar toen ze voor het eerst alleen de cover van Vogue sierde.

Kaia is in de wolken met haar cover, zo laat ze op Instagram weten: 'Ik geloof dat ik droom! Dank je wel Vogue Paris en iedereen die heeft meegewerkt aan deze cover...ik ben het gelukkigste meisje op aarde! Niets dan liefde voor jullie allemaal!'

De loopbaan van 'Crawford Junior' verloopt zeer voorspoedig. In september werd Kaia voor bijna alle grote merken geboekt tijdens de modeweken van New York en Parijs. Zo liep de tiener onder meer voor de modehuizen Alexander Wang, Marc Jacobs en Chanel en was ze samen met haar moeder Cindy te zien in de show van Versace in Milaan.

Kaia heeft inmiddels ook een aantal lucratieve deals op haar naam staan. Zo is ze onder meer het gezicht van Omega en is de dochter van Cindy te zien in campagnes van Calvin Klein en Marc Jacobs.

I MUST BE DREAMING. to @vogueparis and everyone who made this cover possible... THANK YOU! 💥 and to @emmanuellealt and @davidsimsofficial, you made me the happiest girl in the world. 🤗 SO MUCH LOVE Een foto die is geplaatst door null (@kaiagerber) op 08 jan 2018 om 21:08 CET