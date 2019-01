Eerste naam van FACTS bekend: ‘James Bond’- acteur Mads Mikkelsen komt naar Gent MVO

04 januari 2019

12u30 0 Celebrities De Vlaamse Comic Con FACTS - een beurs over tv, film, strips en games die tot een niche behoren - heeft haar eerste gast bekendgemaakt: acteur Mads Mikkelsen. Hij is bekend van zijn hoofdrol in ‘Hannibal’ en zakt begin april af naar Gent.

We kennen Mikkelsen ook uit ‘Rogue One: A Star Wars Story’, uit de Marvel-film ‘Doctor Strange’ en uiteraard als James Bond-schurk Le Chiffre in ‘Casino Royale’. Fun fact: Mikkelsen was ook te zien als accountant in de videoclip van Rihanna’s ‘Bitch better have my money’.

Mikkelsen is te gast op FACTS Spring 2019 op zaterdag 6 en zondag 7 april. Deze beurs gaat - naar goede traditie - opnieuw door in Flanders Expo Gent. Hij zal er op beide dagen beschikbaar zijn voor fotoshoots, signeersessies en panels. Hoeveel een foto met Mikkelsen kost, is nog niet duidelijk.