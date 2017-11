Eerste kindje voor Julia Stiles kv

04u23

Bron: ANP 0 EPA Actrice Julia Stiles en haar man Preston J. Cook. Celebrities Julia Stiles en haar man Preston J. Cook zijn de trotse ouders geworden van hun zoontje Strummer Newcomb Cook.

De 36-jarige actrice, bekend van onder andere '10 Things I Hate About You', 'Silver Lining Playbooks' en haar rol als Nicky Parsons in 'The Bourne Identity', 'The Bourne Supremacy' en 'The Bourne Ultimatum', maakte het vrolijke nieuws bekend op haar Instagram.

"Wij danken de buitengewoon goede artsen, zusters en de gehele staf van het Mount Sinai ziekenhuis voor alles wat ze gedaan hebben om ons grootste geluk gezond ter wereld te brengen," luidde de tekst bij de foto.

Julia trouwde in september met Preston en plaatste ook daarvan een foto op haar Instagram. De twee hebben elkaar ontmoet op de set van de film 'Go With Me' in 2015 en verloofden zich in 2016. Afgelopen juni maakte de actrice haar zwangerschap bekend.

Strummer Newcomb Cook, born October 20, 2017. Thanks and ever thanks to the extraordinary Doctors, Nurses and staff at Mount Sinai for helping bring this utter joy into our lives. ❤️✨ "Hello, World!" Een foto die is geplaatst door Stiley Jay (@missjuliastiles) op 22 nov 2017 om 00:50 CET