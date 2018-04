Eerste jurylid geselecteerd in nieuwe zaak tegen Bill Cosby IB

03 april 2018

03u20

Het selectieproces van juryleden voor de nieuwe behandeling van de misbruikzaak tegen Bill Cosby heeft vandaag één lid opgeleverd. De rechtbank had 120 potentiële juryleden opgeroepen.

Van die groep bekenden 68 mensen dat ze zich al een mening hadden gevormd over de schuldvraag. 39 kandidaten lieten weten dat zijzelf of iemand in hun omgeving slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Om deze en andere redenen werden 92 potentiële juryleden naar huis gestuurd. Dinsdag worden 27 mensen opnieuw ondervraagd door de aanklager en de verdediging, die zich ook buigen over de geschiktheid van 120 nieuwe gegadigden.

Het geselecteerde jurylid is volgens de New York Post een blanke mannelijke twintiger. Hij was één van de tien mensen in de groep die niet eerder van de beschuldigingen aan het adres van de komiek heeft gehoord.

Seksueel misbruik

Cosby (80) wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste zaken zijn inmiddels verjaard, maar in het geval van basketbalcoach Andrea Constand was het niet te laat voor vervolging. In juni liep de zaak stuk toen de jury het niet eens kon worden over een uitspraak. De rechter oordeelde daarop dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Het nieuwe proces moet op 9 april beginnen.