Eerste getuige herinnert zich slokje wijn en griezelige woorden Bill Cosby: "Je vriend gaat nog eens komen" Joeri Vlemings

11 april 2018

09u21

Bron: The Guardian, news.com.au 56 Celebrities Heidi Thomas was 24 toen ze in april 1984 van Bill Cosby 'acteerlessen' kreeg bij hem thuis, in zijn ranch even buiten Reno in Nevada. Ze nipte van haar witte wijn en herinnert zich vanaf toen nog slechts fragmenten van haar verblijf bij de komiek, dat enkele dagen zou duren. De ambitieuze actrice beweert dat Cosby, nu 80, haar drogeerde en dagenlang verkrachtte.

Thomas kreeg van haar agent te horen dat ene Mr C graag haar mentor wou zijn. Er werden een vlucht en een hotelkamer geregeld naar Reno. Haar chauffeur reed echter niet naar het hotel, maar naar een ranch buiten Reno. Tot Thomas' verbazing deed Bill Cosby zelf de deur open en bleek hij alleen thuis te zijn. Ze moest iets "comfortabelers" aantrekken en daarna aan zijn keukentafel een dronken vrouw spelen. Een hele uitdaging voor haar, want in haar familie werd geen alcohol genuttigd. De komiek bood haar daarop een glas witte wijn aan. Na één slokje leek de hele wereld voor haar helemaal te veranderen. Dat bleek allemaal uit Thomas' getuigenis op de tweede dag van de herziening van het proces tegen Bill Cosby voor seksueel misbruik. Dat proces vindt plaats voor de rechtbank van Montgomery, nabij Philadelphia in Pennsylvania.

Thomas herinnert zich vanaf dan enkel nog fragmentarische momenten, "snapshots", zegt ze zelf. Ze suggereert in haar getuigenis dat Cosby haar vier dagen lang zou verkracht hebben. "Ik herinner mij dat ik wakker werd op een bed, van wie weet ik niet", getuigde de muzieklerares uit Colorado, die destijds een musicalcarrière ambieerde. "Ik had mijn kleren nog aan, hij niet. Ik lag neer en hij drong zich aan mij op, in mijn mond. Ik voelde me slecht en begreep niet waar ik was."

"In een ander snapshot was zijn hoofd boven aan het bed en mijn hoofd aan het voeteinde van het bed", zei Thomas. "Hij verwees naar zichzelf in de derde persoon - Mr C of 'je vriend' - en zei: 'Je vriend gaat weer eens klaarkomen'. Ik weet nog dat ik dacht: 'Hoe ben ik hier terechtgekomen? Dit was niet de bedoeling'."

Ze herinnert zich ook nog een derde snapshot waarin ze de deur dichtsloeg, ze dan weer opendeed om zich te verontschuldigen - "ik smeet net de deur dicht in het gezicht van Bill Cosby" - en ze toen weer zachtjes te sluiten. De rest van de vier dagen blijven tot vandaag wazig voor Heidi Thomas. Ze vertelde niemand wat ze had meegemaakt. Dat deed ze pas veel later, bij haar man. Ze kreeg Cosby daarna niet meer privé te spreken om opheldering te eisen. De verdediging probeerde het bewijsmateriaal van Thomas - tickets, bonnetjes en een foto van de ranch - onderuit te halen. Zo zou de datum op een ticket veranderd zijn.

Net als bij de meer dan 50 andere vrouwen die Cosby beschuldigen van seksueel misbruik ontkent de voormalige tv-ster alle aantijgingen van Thomas. Nog vier andere vrouwen zullen komen getuigen tegen Cosby, naast Andrea Constand (44), die centraal staat in deze herziening van het proces dat in juni zonder uitspraak eindigde.

Constand beweert dat Cosby haar in 2004 drogeerde en verkrachtte. Die feiten zijn, in tegenstelling tot die waarover Heidi Thomas getuigde, nog niet verjaard. Vandaar dat er ook nog andere getuigen dan Constand tijdens het proces kunnen worden opgeroepen. De verdediging noemt Constand een "oplichtster", die "hopeloos verliefd was op roem en geld". De seks tussen haar en Cosby zou met wederzijdse toestemming gebeurd zijn. In 2006 kreeg Constand, die financiële problemen had, van de acteur 4,4 miljoen dollar 'zwijggeld'. Cosby benadrukte al dat dat geen schuldbekentenis was. Die deal zat wel niet in het vorige proces en zou nu cruciaal kunnen zijn.