Eerste deelname Liam Payne aan ‘The X-Factor’ liep slecht af: “Mensen maakten me op straat belachelijk”

14 april 2020

10u08

Bron: The Sun 0 Celebrities Dat Liam Payne (26) in 2010 samen met One Direction derde werd in de talentenjacht ‘The X Factor’, weten we ondertussen allemaal. Maar twee jaar eerder nam de Brit al eens deel aan de show, vertelt hij in The Sun. Hij haalde de liveshows toen echter niet en dat leverde hem best wat kopzorgen op.

In 2008 nam Liam Payne voor de eerste keer deel aan ‘The X Factor’. Hij slaagde er echter niet in om de liveshows te halen, en dat was ‘vernederend’, zegt de zanger in The Sun. “Vanaf mijn 14de was ik half-beroemd. Alleen had ik op dat moment niets van de dingen die ik twee jaar later zou krijgen. Mensen maakten me op straat belachelijk toen ik 15 of 16 jaar oud was", zegt hij. “Ik ging een keertje naar McDonald’s toen ik zestien werd. Ik bestelde en ging zitten met mijn toenmalige vriendinnetje. Toen riep een groepje jongens bovenaan de trap ‘X Factor reject’ (mislukkeling, red.) naar me. Het hele restaurant keek me aan. Dat was echt een moeilijk moment", geeft Liam toe. “Ik dacht: ‘Oh, nu weet ik hoe het voelt om niet meer beroemd te zijn.’”

Ondertussen heeft Liam daarover alvast niet meer te klagen. Sinds One Direction in 2010 derde werd in ‘The X Factor’, ging het razendsnel voor de jongens, die enorme successen behaalden. Maar in 2016 namen ze een pauze. “We gingen overal in mee, weet je", zegt Liam in de podcast ‘Killing It’. “We dachten gewoon: dit is ons werk en dit is wat we moeten doen. Maar langzaamaan kwamen we in een neerwaartse spiraal terecht. Het gevaar lag voor ons in de band.” De zanger wijt de teloorgang van One Direction dan ook vooral aan vermoeidheid: “Iedereen neemt domme beslissingen wanneer hij moe is.”

Hoewel nog niets officieel bevestigd is, ziet het ernaar uit dat One Direction wel eens opnieuw bij elkaar zou kunnen komen. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson en Liam besloten allemaal tegelijkertijd om ex-bandlid Zayn Malik opnieuw te volgen op Twitter. Daarnaast staan alle albums van de groep opnieuw op Apple Music en is de officiële website weer actief.

