Eerste Carrie Fisher-studiebeurs uitgereikt IB

12 december 2019

04u33

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De ex-man van Carrie Fisher heeft een studiebeurs opgericht in naam van de actrice. Hij deed dat in overleg met hun dochter, Billie Lourd.

"Carrie heeft er altijd spijt van gehad dat ze geen opleiding had gedaan", aldus Bryan Lourd, die van 1991 tot 1994 met Fisher getrouwd was en ook na hun huwelijk bevriend bleef met de actrice. "Ze grapte altijd dat ze de USW had voltooid, de Universiteit van Star Wars."

Volgens Lourd, die mede-eigenaar is van een van de grotere Hollywoodagentschappen CAA, had Fisher altijd het idee om een professor in te huren die haar de hele dag zou volgen en haar van alles zou leren. "Ze meende dat en heeft zelfs geprobeerd dat voor elkaar te krijgen. Maar dat liep niet heel goed af."

Charlize Theron

De nieuwe beurs werd woensdag aangekondigd en gelijk voor de eerste keer toebedeeld tijdens een lunch van Women in Entertainment. Die organisatie reikt al tien jaar beurzen uit aan meisjes die een studie in een entertainmentrichting willen volgen.

Een van de fondsen achter dat programma maakte ook bekend dat Charlize Theron, die zich al jaren inzet voor Women in Entertainment, ook een beurs naar zich vernoemd krijgt.