Eerste acteerwerk voor Kevin Spacey sinds misbruikzaak: acteur draagt gedicht voor in Rome KD

03 augustus 2019

13u20

Kevin Spacey heeft voor het eerst sinds zijn misbruikzaak weer 'geacteerd'. De 60-jarige acteur dook vrijdag op bij een museum in Rome waar hij gepassioneerd zijn favoriete gedicht voordroeg, aldus lokale media.

Voor het Palazzo Massimo hield Spacey een voordracht van ‘The Boxer’, een Engelse vertaling van het Italiaanse gedicht van Gabriele Tinti. De acteur leek geïnspireerd door zijn juridische problemen omdat het werk gaat over een vermoeide en verslagen bokser die desondanks met vechten doorgaat en niet van plan is op te geven.

De zaak, die tegen Spacey werd aangespannen wegens seksueel misbruik, werd vorige maand geseponeerd in de Amerikaanse rechtbank. Het vermeende slachtoffer, dat zei in 2016 door de acteur te zijn betast, beriep zich op zijn zwijgrecht. Hierdoor was hij niet beschikbaar als getuige en werd besloten de zaak niet te laten doorgaan.

Hoewel de afgelopen anderhalf jaar meerdere mannen de voormalig ‘House of Cards’-ster beschuldigden van ongepast seksueel gedrag, was dit de enige rechtszaak die tegen Spacey liep. De acteur heeft zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn.