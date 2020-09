Eerst pizza, daarna de baby: Alec Baldwin heeft z'n prioriteiten duidelijk op een rijtje SDE

23 september 2020

13u56 0 Celebrities Twee weken geleden werd Alec Baldwin (62) voor de zesde keer vader, van zoontje Eduardo Pau Lucas. En de acteur heeft z'n prioriteiten duidelijk op orde, want op weg naar het ziekenhuis liet hij z'n echtgenote Hilaria (36) stoppen voor pizza. Dat vertelde het koppel in ‘The Ellen Show’.

Hilaria en Alec Baldwin toonden trots hun jongste zoontje Eduardo tijdens ‘The Ellen Show’. Het koppel verklapte dat ze op weg naar het ziekenhuis - toen Hilaria dus al volop weeën had - stopten bij een pizzeria zodat Alec nog iets kon eten. “Te zijner verdediging: het was mijn idee", gaf Hilaria toe. “Bij de laatste twee baby’s heb ik hem niet meegevraagd in de verloskamer tot ik mijn epidurale verdoving had gekregen, want hij maakt me gek."

“Maar nu was het een stuk ingewikkelder met Covid-19, dus hij moest wel met me mee”, vervolgt ze. “We waren aan het rondwandelen toen m'n weeën begonnen. Ik zei tegen hem: ‘Je moet nu iets eten, want later ga ik je vermoorden als je niets eet, want dan ga ik niet met je om kunnen.' Dus ja, het was mijn idee."

Verzamelaar van baby’s

Hilaria en Alec hebben samen vijf kinderen: Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (3), Romeo (2) en baby Eduardo. Alec heeft ook nog dochter Ireland (24) uit een vorige relatie. Nu is z'n gezinsgeluk compleet, klinkt het. “Ik ga niet blijven proberen", grapte hij. “Hilaria zal moeten hertrouwen als ze nog meer kinderen wil." En hij voegde eraan toe: “Mijn vrouw is een verzamelaar. Sommige mensen verzamelen auto’s, anderen kunst. En mijn vrouw verzamelt baby’s."

Dat hij een oudere vader is, vindt Alec helemaal geen probleem. “Op een bepaalde manier apprecieer je het meer. Toen ik jonger was, kwam m’n werk op de eerste plaats en moest ik mijn tijd verdelen.” Dat is nu wel anders. En er zijn nog voordelen: “Mijn zoons kunnen bij momenten een beetje lastig zijn, dus dan doe ik of ik een oude, dove man ben. Dan kan ik steeds maar herhalen: ‘Wat zeg je?’”

Lees ook:

Acteur Alec Baldwin voor zesde keer papa op z’n 62ste

Dochter Alec Baldwin aangevallen en beroofd door ‘wanhopige vrouw’