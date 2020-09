Eerst nam niemand haar serieus, nu krijgt ze overal steun: hoe de invloed van Megan Thee Stallion enkel maar groter werd na schietpartij

Celebrities

Rapper ­Megan Thee Stallion (25) scoorde dit jaar meerdere wereldhits en wist onlangs een ­debat over geweld tegen ­vrouwen in de zwarte gemeenschap op gang te brengen, ­nadat ze zelf was beschoten door een ­collega-rapper. En dan sierde ze ook nog eens de cover van Time ­Magazineals een van de honderd meest ­invloedrijke mensen van 2020. Een portret van een rapster met een missie.