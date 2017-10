Eerbetoon aan Roman Polanski verstoord door activisten MVO

Franse activisten zijn woedend om een eerbetoon dat werd georganiseerd ter ere van filmmaker Roman Polanski (84), die herhaaldelijk beschuldigd werd van verkrachting en aanranding. Het event ging door tijdens de presentatie van zijn laatste film 'Based on a true story.' We kennen de man daarnaast ook van films als 'Chinatown', 'Rosemary's Baby' en 'The Pianist'.

De activistes arriveerden met blote borstkast, beschilderd met boodschappen zoals 'Geen eer voor verkrachters'.

In 1977 gaf Polanski namelijk toe dat hij seks had met een 13-jarig meisje. In 2010 werd hij door twee andere vrouwen beschuldigd, en de laatste weken - in de nasleep van het Weinstein schandaal - zijn er alweer twee extra beschuldigingen opgedoken.

Feministen protesteren tegen Polanski.

