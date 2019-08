Eenjarige dochter Kylie Jenner maakt debuut op rode loper MVO

28 augustus 2019

16u09 0 Celebrities Stormi Webster is pas één jaar oud, maar de dreumes heeft nu al haar debuut gemaakt op de rode loper. De dochter van Kylie Jenner en Travis Scott verscheen voor de camera’s van de wereldpers bij de première van haar vaders documentaire ‘Look Mom I Can Fly’.

Stormi werd gedragen door haar moeder, die in een witte jurk over de rode loper paradeerde. Het kleine meisje was zichtbaar onder de indruk van de toegestroomde pers. Een lachje kon er daarom nog niet vanaf. Gelukkig was papa Travis er om zijn dochtertje van genoeg kusjes te voorzien.

Netflix maakte een docu over het leven van de 28-jarige Travis. Fans krijgen een kijkje in zijn leven als artiest, maar ook als familieman. Als de trailer een goede voorbode is dan komen de 22-jarige Kylie en Stormi veelvuldig voorbij.