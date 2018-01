Een windstreek hadden we al, nu vernoemen Kim Kardashian en Kanye West hun kindje naar een stad TDS

19 januari 2018

20u12

Bron: BUZZE 151 Celebrities De naam van het derde kind van Kim Kardashian en Kanye West is bekend. Het meisje luistert naar de naam Chicago, zo staat op de website van Kim Kardashian.

Het kindje kwam maandag ter wereld via een draagmoeder. "We zijn blij met de komst van een gezonde en mooie baby", stelde het koppel in een verklaring. "We zijn dankbaar met de draagmoeder die onze dromen heeft laten uitkomen met het grootste cadeau dat iemand kan schenken."

Kim en Kanye hadden al twee kinderen die de realityster zelf had gebaard: dochter North (4) en zoon Saint (2). Vanwege complicaties bij de eerdere zwangerschappen kozen zij voor het derde kind voor een draagmoeder.