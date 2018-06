Een week na de breuk: Boris Becker gespot met 'nieuwe vlam' SD

04 juni 2018

07u49

Bron: De Telegraaf 1 Celebrities Nog geen week nadat bekend raakte dat Boris Becker (50) en zijn Nederlandse vrouw Lilly Kerssenberg (41) uit elkaar gaan, zou de tennislegende zijn ogen al op een andere dame hebben laten vallen.

Becker vertoeft momenteel in Parijs om voor Eurosport commentaar te geven tijdens Roland Garros. Maar ook voor sightseeing maakt de Duitser graag tijd vrij in zijn agenda. En dat doet hij klaarblijkelijk niet alleen. Boris wordt regelmatig gespot in het gezelschap van de in Duitsland razend populaire Birgit Nössing (35). Sinds vorig jaar is ook zij actief bij de zender.

Dus bivakkeren de twee deze week samen in Parijs, waar ze opvallend vaak gezien wordt met Becker en nóg opvallender: meestal niet in en om het tennispark, maar bijvoorbeeld in de buurt van de Eiffeltoren en op de andere vele mooie plekjes in de stad.

'enorme klik'

Volgens Duitse en Oostenrijkse media is er, sinds Becker en Nössing samenwerken - nu ruim een jaar -, 'een enorme klik' tussen de twee. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de 15 jaar jongere journaliste wel eens de reden zou kunnen zijn van het feit dat het nu definitief over is tussen de Duitser en zijn Lilly. De twee kondigden eind vorige week na een relatie van 13 jaar de scheiding aan.

Bild, de krant die vorige week de primeur van hun breuk bracht, berichtte gisteren dat het gewezen sterrenkoppel niet van plan zou zijn hun gezamenlijke woning in Londen van de hand te doen en ook zouden er nog geen advocaten zijn aangetrokken om de scheiding in gang te zetten.