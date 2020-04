Één telefoontje naar Applebaas: Lady Gaga haalt 35 miljoen dollar op voor coronavirus en organiseert tv-festival Lorenzo Veppi

07 april 2020

13u00 3 Celebrities Lady Gaga (34) wist op slechts een week tijd maar liefst 35 miljoen dollar - zo'n 32,2 miljoen euro - op te halen in de strijd tegen het coronavirus. Daarvoor rekende de zangeres op de steun van grote multinationals, want de bevolking hoeft volgens haar niet in hun portemonnee te zitten. Integendeel, ze wil de wereld “een warme knuffel geven” door een grote show op te zetten die wereldwijd uitgezonden zal worden.

Eerder raakte al bekend dat Lady Gaga, in samenwerking met de WHO en muziekfestival Global Citizen, een tv-festival zal organiseren dat wereldwijd wordt uitgezonden op 18 april. Voor ‘One World Together at Home’ kondigde ze een hele reeks namen aan die hun opwachting zullen maken tijdens de show, onder anderen Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney en Lizzo. Ook uniek: de rivaliserende talkshowhosts Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Stephen Colbert zullen samen de presentatie verzorgen. Ook de concurrerende Amerikaanse televisiezenders CBS, ABC en NBC zullen daarvoor de handen in elkaar slaan, een unicum.

Apple

De ‘Stupid Love’-zangeres organiseert de show om de wereld “een warme knuffel te geven”, en drukt tijdens een gesprek met Jimmy Fallon op het hart dat ze niet wil dat mensen geld doneren tijdens het programma. “Leg je portemonnee aan de kant en alles wat je aan het doen bent, zit neer en geniet van de show.” Gaga vindt het de verantwoordelijkheid van grote namen zoals zichzelf, maar ook van multinationals om geld in het laatje te brengen in de strijd tegen het coronavirus. Zo begon ze afgelopen week al haar contacten op te bellen om giften te vragen. Met succes, want ze overtuigde tijdens een telefoontje Apple-baas Tim Cooke om te doneren. De techgigant maakte daarvoor 10 miljoen dollar vrij, wat het totaal tot nu toe op 35 miljoen dollar brengt. Zelf deed Lady Gaga ook een duit in het zakje, door opbrengsten van haar make-upmerk ‘Haus Of Gaga’ te doneren.

Het geld zal worden gebruikt om wereldwijd de voorraden te bekostigen van mondmaskers, testkits, maar ook laboratoria en de ontwikkeling van een vaccin. “We hebben het al gezegd: we zitten hier allemaal samen in en kunnen er alleen samen uitkomen”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondsheidsorganisatie. “Iedereen kan z’n steentje bijdragen, ook mensen uit de entertainmentindustrie”, zei hij over de samenwerking met de popster.

Andere situatie

“Ik kan niet hard genoeg uitdrukken hoe hard ik denk aan alle gezondsheidsmedewerkers en hoe dankbaar ik ze ben. Jullie zetten jezelf aan de kant om de wereld te helpen, en daarvoor zullen we jullie allemaal eren”, zei Gaga aan Fallon. Ook de getroffen families, mensen die hun job verloren zijn of het moeilijk hebben om rond te komen, draagt ze een warm hart toe. “Hopelijk kan dit concert een kleine afleiding zijn voor jullie.”

“Wij twee hebben het heel goed, Jimmy, en dat bedoel ik heel respectvol”, gaat Lady Gaga verder. “Het gevecht waar ik en jij inzitten is niet dezelfde als de mensen die thuis in gewelddadige situaties zitten, niet rondkomen of ziek zijn.” Daarmee lijkt ze een subtiele sneer te geven aan sterren die klagen over de situatie. “Ik focus mijn energie op hoe ik kan helpen.” Ze roept ook nog iedereen op om vooral lief te zijn voor elkaar. “Het belangrijkste is dat je beseft wat je hebt, en dat je daar dankbaar voor bent. En bovenal, vriendelijk zijn is helemaal gratis.”

‘One World Together at Home’ zal op zaterdag 18 april (19 april, 2u ‘s nachts lokale tijd) te zien zijn op een hele reeks platformen: YouTube, Instagram, Facebook en meer.

Lees ook: Zo blijft Lady Gaga zich steeds weer opnieuw uitvinden: “Wanneer alles en iedereen op elkaar lijkt, springt zij er bovenuit” (+)

Lees ook: Dit zijn de hippe ontwerpers achter de outfits van Lady Gaga’s ‘Stupid Love’: ‘Gaga gaf me de kracht om moedig en eerlijk te zijn’