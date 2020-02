Een ster op de Walk of Fame, maar niet alle praktijken zijn even fris: wie is Dr. Phil écht? Silke Denissen

26 februari 2020

18u00 2 Celebrities Eerder deze week kreeg Phil McGraw (69), beter bekend als Dr. Phil, een ster op de Walk of Fame. Zijn fans zijn verbaasd dat het zo lang geduurd heeft - per slot trekt de man nog steeds 3 miljoen kijkers per dag met zijn praatprogramma - maar er is ook kritiek, want een echt onbesproken blad is Dr. Phil nu ook weer niet.

“Ik was in shock dat hij niet eerder een ster op de Walk of Fame kreeg, gezien zijn zichtbaarheid in het televisielandschap", verbaast Steve LoCascio, COO van CBS, zich. “Hij zit in de liedjestekst van een Bon Jovi-nummer (‘Novocaine’, red.). Hij werd in ontelbare afleveringen van tv-shows opgevoerd, waar hij zichzelf speelde.” Het klopt wel dat Dr. Phil een herkenbaar figuur is. De man ziet er al sinds zijn debuut eind jaren negentig hetzelfde uit: een boom van een vent met kale kop en snor, steevast netjes in een eenvoudig kostuum en met een vet, zuidelijk accent. Ook bij ons is hij verschillende keren per dag op VIJF te zien.

Oprah

McGraw werd eind jaren negentig ontdekt door niemand minder dan Oprah Winfrey. Ze was zo onder de indruk van zijn adviezen, dat ze hem een vaste rubriek aanbood in haar ‘Oprah Winfrey Show’. Een gouden zet, want Dr. Phils optredens bleken waanzinnig populair. Het duurde dan ook niet lang voor hij in 2002 - met Oprahs zegen - een eigen tv-show kreeg, ‘Dr. Phil’, die nog steeds 3 miljoen kijkers per dag trekt in de Verenigde Staten en al zeker tot 2023 op tv blijft.

(Lees verder onder de foto.)

Het leger

Voor dat succes werkt de man erg hard, klinkt het bij zijn producent Carla Pennington. “Hij is een van de hard werkendste mensen die ik ooit ontmoet heb. Zelfs wanner hij vakantie heeft, denk ik dat hij niet écht op vakantie is.” En ook achter de schermen van zijn programma heeft hij stevig de touwtjes in handen. Op zijn eerste werkdag kwam hij tien minuten voor aanvang aan op de set, om te ontdekken dat het publiek nog niet neerzat en dat de crew nog rustig aan het koffiedrinken was. Meteen na die eerste show belegde hij een vergadering.

“Ik zei: ‘Jongens, ik kom uit de juridische wereld. Als het gerecht zegt dat je om 8.30 uur moet beginnen, dan sta je maar beter om 8.29.59 uur al klaar. Dat ben ik gewoon.’ Op de tweede dag begon de openingsmuziek mooi om 9.59.59 uur en zat iedereen op zijn plaats. Iedereen dacht: ‘God, zijn we in het leger beland?’ Maar op het einde van die eerste week zagen ze wel dat we om 13 uur al klaar waren. Daarom hebben we ook nog steeds dezelfde cameramensen, regisseur en klankman als op die eerste dag. We beginnen eraan en we klaren de klus. We zijn efficiënt.”

Onderwerpen

De onderwerpen die in ‘Dr. Phil' aan bod komen, hebben een gemeenschappelijke factor: ze moeten de ‘stille epidemieën’ uit Amerika tot leven brengen. “De dingen waarover niet gepraat wordt in een beleefde maatschappij", zegt McGraw. “We willen mentale gezondheid, mentale ziektes het onderwerp van gesprek maken in Amerika en ervoor zorgen dat het oké is om erover te praten. We willen het stigma wegnemen.”

Door de jaren heen zijn de focuspunten wel sterk veranderd. Dat vertelt producente Carla Pennington: “De problemen waren in het begin wat eenvoudiger. Er waren nog niet zoveel verhalen over catfishing (waarbij iemand op het internet de identiteit van iemand anders aanneemt, red.) of mensen die geobsedeerd zijn door de Kardashians of beroemd willen worden op het internet. Het ging bij wijze van spreken meer over pesten op de speelplaats, niet over cyberpesten.”

Nu focust het programma veel meer op nieuwsfeiten, zegt Steve LoCascio, COO van CBS. “We doen veel meer exclusieve reportages, recht van de krantenkoppen. Hij (Phil, red.) is erg trots wanneer er gerechtelijke stappen ondernomen worden nadat hij iets dat eerder onbekend was, aan het licht bracht.” Maar het zijn vooral de catfish-verhalen die de kijkers aantrekken. “Het gaat dan vooral om vrouwen die zo wanhopig verliefd willen worden, dat ze niet doorhebben dat ze opgelicht worden”, zegt Pennington. “Het fascineert mensen. De kijkers willen naar hun televisie roepen: ‘Zie je niet dat het geen echte persoon is?’ Maar nee, die vrouwen zien dat niet.”

(Lees verder onder het filmpje.)

“Het draait eigenlijk allemaal om het verhaal, en om Phil die reageert op wat er gebeurt”, verklaart Pennington het succes van de show. “Ik heb al met veel talent gewerkt in mijn carrière, maar er is niemand beter dan Dr. Phil. Hij doet zijn huiswerk - inclusief een notitieboekje van 250 pagina’s per aflevering - en hij geeft echt om elke persoon die op dat podium stapt. Dat is goed te zien.”

Drugs en alcohol

Al zal niet iedereen dat beamen. Ondanks zijn succes, krijgt Dr. Phil ook behoorlijk wat kritiek over zich heen. Zijn methodes en smetteloze imago zouden niet zo perfect zijn als hij maar wat graag wil doen uitschijnen. Zo was in 2013 de winnaar van ‘Survivor’, Tod Herzog, te gast in de show. Hij was al langer verslaafd aan alcohol en wilde hulp. In het programma was te zien hoe een dronken Herzog ondersteund moest worden op weg naar het podium en moeilijk uit zijn woorden kwam. Maar vijf jaar later vertelde de man een heel ander verhaal.

Volgens Herzog was hij nuchter toen hij aankwam op de set, maar lagen er in zijn kleedkamer twee flessen wodka en verschillende mixdrankjes, zoals fruitsap en Red Bull. Daarna kreeg hij van de producenten Xanax, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor paniekaanvallen, toegestopt. “Om zijn zenuwen te verminderen", klonk het. “Maar het was een bewuste zet om voor betere tv te zorgen", zegt Herzog. Een woordvoerder van het programma ontkent de beweringen van Herzog: “Verslaafden halen vaak uit naar de mensen die het hardst proberen om hen te helpen om de cyclus van verslaving te doorbreken.”

(Lees verder onder het filmpje.)

Echtgenotes

Maar Herzog is niet de enige met kritiek. Ook Debbie Higgins, de ex-vrouw van Phil, schetste een weinig fraai beeld van haar ex-man. Zo zou hij gewild hebben dat ze thuis bleef en niet meewerkte in het kuuroord dat hij opstartte. Hij eiste wel dat ze regelmatig trainde om te voorkomen dat haar borsten zouden gaan hangen. Het hield hem echter niet tegen om haar regelmatig te bedriegen. “Toen ik hem met zijn ontrouw confronteerde, ontkende hij het bestaan van die meisjes niet”, vertelde Debbie. “Hij vertelde me dat het niets te maken had met zijn gevoelens voor me, dat ik volwassen moest worden en dat het zo nu eenmaal werkte in de wereld.”

Hun huwelijk werd in 1973 nietig verklaard, en Phil trouwde enkele jaren later al opnieuw met Robin. Ze zijn nu - veertig jaar later - nog altijd samen en hebben schijnbaar een erg gelukkig huwelijk. Robin woont elke opname van zijn programma bij en maakt er geen geheim van dat haar man haar grootste prioriteit heeft. In ruil promoot Phil haar make-uplijn wanneer hij kan in het programma. Of McGraw ook bij haar vreemdgaat, is trouwens onduidelijk. In onderstaand fragment trekt Robin wel fel van leer tegen een andere bedrieger: “Een man die een affaire heeft, heeft het recht niet om een echtgenoot en vader te zijn, en heeft ook niet het recht om te eisen dat iemand aan hem trouw is", klinkt het furieus.

(Lees verder onder het filmpje.)

Reclame

McGraw is duidelijk niet vies van wat reclame hier en daar. In de afgelopen jaren maakte hij in zijn tv-show en boeken onder meer reclame voor verschillende shakes, energierepen en supplementen onder de naam ‘Shape Up’. De producten zouden wetenschappelijk onderbouwd zijn en mensen helpen om hun gedrag te veranderen en op een gezonde manier af te vallen. Maar de Federal Trade Commission stelde een onderzoek in, aangezien McGraw niet de nodige expertise heeft om die producten aan te raden. Drie misnoegde klanten begonnen ook een rechtszaak omdat ze veel geld kwijt waren, maar geen kilo’s. Dr. Phil trof een schikking van 10,5 miljoen dollar met hen, en de FTC liet de zaak vallen nadat de producten uit de handel werden gehaald.

Geen dokter

Maar de belangrijkste nuance over Dr. Phil is wel dat hij zichzelf eigenlijk helemaal geen dokter mag noemen. De man heeft het graag over zijn jarenlange ervaring en zijn diploma in de klinische psychologie, maar hij heeft geen vergunning om het beroep van psycholoog uit te oefenen. Dat kwam in 2008 aan het licht nadat hij zijn zogezegde beroepsgeheim schond door informatie te delen na een privégesprek met Britney Spears. Op zich al niet echt ethisch verantwoord, en McGraw bood daar later ook zijn excuses voor aan, maar aangezien hij niet echt als psycholoog werkt, is er ook geen beroepsgeheim aan zijn gesprekken verbonden. In een blogpost legde hij uit dat hij een privépraktijk én vergunning had in Texas, maar die na 25 jaar opgaf om naar Californië te trekken. “Ik heb wel nog steeds 30 jaar ervaring en een doctoraat in klinische psychologie, dus je moet me nog steeds Dr. Phil noemen", schreef hij. “Gezien mijn opleiding, training en ervaring zou ik in aanmerking komen voor een vergunning in Californië, maar in de plaats daarvan koos ik om een andere richting uit te gaan en mijn opleiding daarvoor te gebruiken.”