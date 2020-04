Exclusief voor abonnees Een schim van de held die hij ooit was: wat is er met Mr. T uit ‘The A-Team’ gebeurd? TDS

20 april 2020

17u00 0 Celebrities Herkent u deze held nog? Het is hem echt: B.A. Baracus aka Mr. T uit het populaire ‘The A-Team’, de reeks uit de jaren 80 over een groep huurlingen die in hun busje dwars door Amerika trok om met criminelen af te rekenen. Laurence Tureaud (67), zoals de acteur echt heet, is inmiddels op pensioen en zijn kenmerkende spierballen en gouden juwelen zijn nergens meer te bespeuren. Nu hij voor het eerst sinds lang in het openbaar werd gefotografeerd, gaan wij na hoe het Mr. T na de opnames van ‘The A-Team’ is vergaan.

Hannibal, Murdock, B.A. Baracus en Face vulden in de jaren 80 huiskamers over de hele wereld met vette actie. Hun missies deden superhelden als Batman, Superman of Spiderman verbleken, maar helaas voor de fans kwam er na vijf seizoenen een einde aan de serie. Ondertussen zijn de carrières van de acteurs verschillende richtingen uitgegaan, niet in het minst die van Laurence Tureaud, die vóór zijn rol als Mr. T al schitterde als Clubber Lang in ‘Rocky III’, waarin hij Sylvester ‘Rocky Balboa’ Stallone het vuur aan de schenen legde.

Door die rol werd hij gecast voor ‘The A-Team’. De makers van de reeks waren zo onder de indruk van zijn prestaties als Clubber Lang dat ze Tureaud meteen als hoofdpersonage wilden hebben en hem aan boord haalden. En hoewel later besloten werd dat Peppard alsnog de hoofdrol zou krijgen als leider, bleef Mr. T al die tijd het populairste lid van het team. Dat zorgde ook voor wrevel: Peppard werd jaloers en achter de schermen kwam het meermaals tot confrontaties tussen de twee acteurs.

