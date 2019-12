Een privéjet, een peperdure chalet en een 6 meter hoge kerstboom: zo spendeert Mariah Carey de kerstperiode SDE BDB

11 december 2019

16u00

Bron: Cosmopolitan UK, Daily Mail 14 Celebrities ‘All I Want for Christmas is You’ hoor je Mariah Carey (49) dezer dagen weer op elke radiozender zingen. Heel romantisch, maar in real life houdt de zangeres toch van net dat tikkeltje extra op Kerst. Een privéjet, een vakantiechalet van 20 miljoen euro en sneeuwmachines bijvoorbeeld. Dit zijn de dingen die Mariah écht wil tijdens de kerstperiode.

Mariah vindt de kerstperiode al van jongs af aan immens belangrijk. Toen ze drie was scheidden haar ouders en ging de zangeres bij haar moeder wonen. “We hadden weinig geld”, vertelde de superster daar eerder over. “Toch was Kerstmis altijd een feest. Daar probeerde m’n mama echt voor te zorgen, al was het maar door wat fruit als cadeau in te pakken. Dankzij de kerstperiode heb ik die moeilijke jeugd overleefd.”

Mariah besloot op dat moment om later van Kerstmis elk jaar een groot festijn te maken. “Ik wil er voor mijn kinderen echt iets magisch van maken”, vertelt ze in een interview met Cosmopolitan UK. En daarvoor spaart ze telkens kosten noch moeite.

Met privéjet naar Aspen

“Kerstmis begint officieel op 23 december met mijn kinderen Monroe en Moroccan en mijn grote familie”, laat Mariah weten. “En we zijn dan misschien niet langer een koppel, maar Nick (Cannon, Mariahs ex, red.) komt ook meestal langs. We trekken dan allemaal naar Aspen (een luxueus skigebied in de Verenigde Staten, red.).” Daar arriveert de zangeres uiteraard in stijl, met een privéjet. “Het is erg glamoureus in Aspen, maar da’s niet de reden waarom ik erheen trek. Ik ga ernaartoe voor de activiteiten waar geen paparazzi bij zijn.”

Ritje in de slee

De pret begint al wanneer Mariah en haar familie van het vliegtuig stappen: “De chauffeurs zorgen ervoor dat ‘All I Want For Christmas’ speelt en dat we warme chocolademelk en butterscotch likeur kunnen drinken. Vervolgens rijden we dan in een open slee door de bossen, compleet met dekentjes en echte rendieren. Het is verschrikkelijk koud, maar zo mooi! Elk jaar weer geniet ik van dat ongelofelijke moment.”

De familie Carey trekt vervolgens naar een superdeluxe chalet met vijf slaapkamers. Kostprijs: een dikke 9.000 euro per nacht. Ook voor de inrichting gaat de zangeres elk jaar all the way. Vorig jaar betaalde ze een Brits bedrijf maar liefst 27.000 euro om het hele huis om te toveren tot een kerstparadijs.

Drie kerstbomen

De pronkstukken zijn de verschillende kerstbomen - één exemplaar is uiteraard niet voldoende voor een superster als Mariah. “We hebben een kerstboom in de slaapkamer, en dan een grote boom in de woonkamer met versieringen die ik al jaren heb. Gouden lichtjes gecombineerd met lichtjes in gebroken wit, engeltjes in witte jurkjes en vlinders. En als piek hebben we ofwel een ster ofwel een engel. We hebben in totaal ook meer dan 20.000 lichtjes.”

Vervolgens zet Mariah ook een kerstboom in de familiekamer. “Die noemen we de Charlie Brown-boom (naar het hoofdpersonage uit de stripreeks ‘Peanuts’, red.). Het is een triestige kleine boom die we versieren met polaroid-foto’s van onszelf en waar we grappige beelden op tekenen. Deze boom krijgt kleurrijke lichtjes, heel klassiek. De kinderen en ikzelf versieren de kleine boom beneden samen, maar de grote boom versieren is erg moeilijk , want die is bijna 6 meter hoog. Dat laten we over aan een professioneel bedrijf.”

Sneeuwmachines

De inrichting heeft Mariah dus volledig onder controle, maar ook over het uitzicht buiten wil ze haar zegje hebben. Want bij Kerstmis hoort uiteraard sneeuw en om een wit landschap te krijgen, helpt de zangeres de weergoden graag een handje. Elk jaar staan er daarom een heleboel sneeuwmachines in gereedheid.

Spelletjes

Naast de typische Aspen-activiteiten - skiën, snowboarden en shoppen - houdt de familie zich ook bezig met gezelschapsspelletjes. En vooral Mariah blijkt een fanatieke speler. “Elk jaar spelen we ‘Taboo’. En nu de kinderen al wat beginnen schrijven, doen we ook al eens ‘Head’s Up’. Ik ben erg competitief!” En de kerstsfeer wordt ook doorgetrokken in de activiteiten: “Ik kijk enkel naar kerstfilms en luister uitsluitend naar kerstmuziek - dat is de enige muziek die toegestaan is in mijn huis.” En Mariah heeft enkele duidelijk afgetekende favorieten wat kerstfilms betreft: “Ik hou van ‘It’s A Wonderful Life’, ‘Elf’, ‘Four Christmases’ en natuurlijk ‘Love Actually’. Mijn liedje komt erin voor, ik moet die film wel leuk vinden!”

Chefkok

Op kerstavond laat Mariah de chefkok in zichzelf naar boven komen. “Dit is de enige keer waarop ik normaal zelf in de keuken sta”, geeft ze toe. “Vaak is er ook wel een souschef, daar ga ik niet over liegen.” Maar de zangeres weet wel wat ze doet. “Ik kook een paar verschillende dingen - geheime familierecepten van mijn vader. Samen met de souschef werk ik een typisch Amerikaans kerstdiner uit - kalkoen, puree, kersentaart, appeltaart. Er zijn veel groenten en ander lekkers, en cranberrysaus en natuurlijk vulling!”

Wanneer de familie zijn buikje heeft volgegeten, dan komt een bijzondere gast langs. “Vervolgens komt de kerstman op bezoek”, lacht Mariah. “We nemen foto’s bij de kerstboom, en vervolgens moedig ik iedereen aan om de volgende dag uit te slapen. Ik houd er niet van om vroeg op te staan.” De volgende ochtend worden traditioneel de cadeautjes uitgepakt, en daarvoor wordt flink gewacht tot ‘Koningin Kerstmis’ herself verrezen is. “Iedereen wacht tot ik mezelf bij elkaar geraapt heb. Ik trek iets aan dat ‘kerstig’ aanvoelt, zoals een leuke pyjama of een onesie - iets schattig - en snoep van wat advocaat terwijl we de cadeautjes openmaken. Soms wacht ik tot het avond is voor ik aan mijn eigen cadeautjes toekom, omdat ik eerst voor de rest wil zorgen.”

Cadeautjes

Diva of niet, Mariah blijft bovenal een verantwoordelijke moeder, en dat is duidelijk te merken aan de cadeautjes die ze voor haar kinderen koopt. “Zij zijn alleen maar geïnteresseerd in hun iPad op dit moment - ze willen enkel nog maar apps en spelletjes. Dus dit jaar heb ik hen gezegd dat als ze dat willen, ik ook geen geld ga uitgeven aan andere cadeautjes waar ze toch niets om geven. We zullen nog wel zien hoe de kerstman daarmee zal omgaan. En wat mijn cadeautjes betreft: de liefde van mijn kinderen is alles wat ik nodig heb. Zij maken iets voor mij en dat houd ik dan bij. Al betekent dat niet dat ik geen spullen wil die in de winkel gekocht zijn. Daar hou ik ook van, hoor.”