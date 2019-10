Een pijnlijke ziekte, een boze nanny én een ontrouwe partner: drama troef bij de Kardashian-clan KDL

05 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De familie Kardashian zorgt in Amerika al meer dan twaalf jaar voor dé topper binnen het sowieso al populaire genre van de realityreeksen. Daar is hun hoge dosis drama natuurlijk niet vreemd aan. De zusjes Kourtney (40), Kim (38) en Khloé (35) worstelen momenteel elk weer met de nodige problemen.

Wat de Pfaffs en de Planckaerts waren voor de Vlaming, is de familie Kardashian intussen al meer dan een decennium voor de Amerikaan: dé familie bij wie je schaamteloos kan binnenkijken. In hun huizen, maar ook in hun hoofden. Want de dames Kardashian en Jenner, met zussen Kourtney, Kim, Khloé en hun moeder Kris in de hoofdrollen, gunnen je niet alleen een kijk in hun riante villa’s, ook hun gezinsleven en bijbehorende strubbelingen worden belicht. En net als in elke familie is het ook bij de Kardashians niet altijd peis en vree. Integendeel. In een van de meest recente afleveringen zat het er zelfs bovenarms op tussen Kim en Kourtney. De ruzie zelf was niet te zien in beeld, maar een uitgebreid verslag volgde uiteraard wél in Keeping Up With the Kardashians. Zo zou Kim Kourtney “de meest ondankbare bitch ooit” genoemd hebben, nadat die laatste had bedankt voor stijladvies van Kim. Toen Kourtney daarna vroeg of Kim niets beters te doen had dan zich zorgen te maken over de outfit voor haar verjaardagsfeest, kookte Kims potje helemaal over.

Hels en ernstig

Naast die typische onschuldige catfights tussen de zussen hebben zowel Kim, Kourtney als Khloé ook elk afzonderlijk voldoende katjes te geselen. Zo getuigde Kim vorige maand nog op Poosh, Kourtneys blog, over de helse pijnen waarmee ze al jaren moet leven. De vrouw van Kanye West getuigde in het verleden al over haar strijd tegen de huidziekte psoriasis, maar nooit eerder trad ze zo in detail over de pijnlijke gevolgen ervan. Kim was amper 25 toen de eerste rode vlekken op haar benen en buik verschenen. Een bezoekje aan een dermatoloog bracht in eerste instantie soelaas: de verschijnselen bleven vijf jaar lang weg. Maar niet lang na Kims dertigste verjaardag verschenen er af en toe opnieuw plekken op haar lichaam. “Begin dit jaar werd het heel ernstig”, schrijft Kim op Poosh. “De plekken bedekten plots heel mijn gezicht en het grootste gedeelte van mijn lichaam.” En daar zou het niet bij blijven. Kim werd op een nacht wakker van de pijn, nadien kon ze plots haar telefoon en tandenborstel niet meer vasthouden. “Twee dagen gingen voorbij en ik moest naar Las Vegas vliegen voor de Jimmy Kimmel Show. Ik voelde mij de hele tijd ontzettend ongemakkelijk omdat mijn handen zoveel pijn deden”, gaat Kim verder.

Nieuwe onderzoeken hebben nu uitgewezen dat Kim lijdt aan artritis psoriatica, een combinatie van ontstekingsreuma en de huidziekte. “Het blijft natuurlijk pijnlijk en eng, maar ik ben toch blij dat ik een diagnose heb”, vertelt ze. Ondertussen zit de artritis niet enkel meer in Kims handen, maar ook op andere plekken in haar lichaam. “Onlangs lukte het me niet om zelf mijn broek uit te trekken of mijn beha aan te doen. Iemand moest me aankleden omdat de pijn ondraaglijk was...” Kim probeert de ziekte nu zo draaglijk mogelijk te houden door een gezonde levensstijl en dito eetpatroon. “Psoriasis of niet, het mag mijn leven niet verwoesten. Ik zal doen wat nodig is om me goed te voelen”, klinkt het vastberaden.

Onhandelbare dochter

Kourtney is al jaren de zus uit de Kardashian-clan waar doorgaans het minst om te doen is. Alleen in 2015 ging ze druk over de tongen, ten tijde van haar breuk met Scott Disick, de vader van haar drie kinderen. Kijkers van Keeping Up With the Kardashians vinden Kourtney de minst interessante van de bende en Kourtney lijkt op haar beurt haar buik vol te hebben van de camera’s die haar dagelijkse doen en laten volgen. In de Amerikaanse talkshow The Real vertelde ze vorige week nog dat ze regelmatig met de gedachte speelt om de reeks te verlaten. “Op dit moment voel ik me erg goed, maar ik heb zeker mijn momenten van twijfel. Het leven is al zo kort”, klonk het. Kourtney focust zich vooral op haar kinderen Mason (9), Penelope (7) en Reign (4). Dat blijkt ook nodig, want haar nanny nam onlangs ontslag – naar verluidt omdat ze de divastreken van Penelope niet meer aankon. Toen het kind haar begon te krabben omdat ze haar iets had verboden, was voor de nanny de maat vol. Kourtney was er zelf nochtans als de kippen bij om een en ander te relativeren. “Ik weet wel dat Penelope af en toe de controle verliest, maar als nanny moet je daar toch tegen kunnen?” De familie denkt daar anders over. “Ik heb zes kinderen grootgebracht en nooit is er iemand met een dergelijke klacht naar mij gekomen”, stelde mater familias Kris meteen tegen haar dochter. “We moeten dit oplossen voor het uit de hand loopt.”

Flirterige verzoeningspogingen

Ook Khloé blijft momenteel niet gespaard van zorgen. De jongste van de Kardashian-zussen staat vooral bekend om haar mislukte huwelijk met de overspelige basketballer Lamar Odom én om haar gewichtsverlies. Khloé en Lamar trouwden amper een maand na hun eerste ontmoeting in 2009, maar na vier jaar zette de realityster haar man aan de deur. Ze was erachter gekomen dat hij meerdere affaires had. Na de breuk begon Khloé als een bezetene te sporten en dat resulteerde in een Khloé 2.0. De realityster had plots veel meer zelfvertrouwen en toonde haar volgers op sociale media regelmatig foto’s van haar nieuwe strakke lichaam. Haar transformatie leverde haar zelfs een eigen tv-show op, ‘Revenge Body with Khloé Kardashian’. En drie jaar na haar breuk met Lamar vond Khloé opnieuw liefdesgeluk. Opnieuw bij een basketballer, Tristan Thompson. Maar net toen ze zwanger was van hun eerste kindje, dochter True, kwam uit dat ook Tristan het niet zo nauw nam met relationele trouw. Zo bleek dat de basketballer zelfs had gekust met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloé’s halfzus Kylie Jenner. Khloé maakte meteen korte metten met Tristan. “Ik kan hem gewoon nooit meer vertrouwen”, klonk het resoluut tegen haar zussen. Tristan blijft desondanks halsstarrig aansturen op een verzoening. De sportman probeerde Khloé onlangs nog te kussen en reageert onverminderd met flirterige commentaren op haar Instagram-foto’s. Zal de aanhouder winnen? Dat is vermoedelijk buiten het koppige Kardashian-gen gerekend...