Een perfecte fotoronde. Een perfecte filmpjesronde. Zo speelt Björn Soenens de concurrentie in de vernieling De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 16 Mark Coenegracht

Mark Coenegracht

VIER Erik Van Looy laat zich even helemaal gaan...

Celebrities Het notaboekje met een massa aantekeningen liet hij naar eigen zeggen liggen op het vliegtuig dat hem vanuit New York naar Las Vegas bracht, maar ook zonder ‘wistjedatje-lijstjes’ knalt voormalig VRT-nieuwsbaas Björn Soenens door ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Zijn fotoronde met bekende koppels leverde hem in de zestiende aflevering een maximum score op. Waarna hij ook zijn filmpje over het optreden van Patti Smith op het Nobelprijsgebeuren snel en bijzonder accuraat oploste en bij het ‘Twin Peaks’-fragment nog eens 70 seconden wegkaapte bij de concurrentie. Meteen goed voor de overwinning én een achtste plaats in de top tien van beste scores aller tijden.

Het dient gezegd, Soenens werd door de omstandigheden gediend. Elodie Ouedraogo, dinsdag zelf nog fiere winnares met een fantastische score, kwam nu helemaal niet aan de bak. "Het kwam gewoon niet binnen vandaag", gaf ze ootmoedig toe, nadat ze zelfs in de finale de duimen moest leggen. Van nota bene actrice Katrin Lohmann, bekend van ‘De Callboys’ die nauwelijks wist in welk spektakel ze eigenlijk beland was en wat haar rol daar eigenlijk was. Hilarisch was Lohmann bij wijlen wel. Toen ze bijvoorbeeld heel enthousiast tien kruidenplantjes herkende. Maar veel meer viel er niet te beleven.

De leukste quotes

Katrin (of ze Slimste Mens kan worden): "Ik denk het niet. Ik kijk nooit Vlaamse televisie. Dus ik weet eigenlijk niks over België. Dat is een probleem, denk ik. Ik ben een echte Duitser, noem mezelf een hobby-psycholoog. In bijberoep werk ik als psycholoog in de gevangenis. Ik ben zenuwachtig. Mijn hersenen werken niet zo goed."

Katrin (waarom ze zwart draagt): "Ik ben zwanger. Het is niet zo gemakkelijk iets aan te doen waarin je er elegant uitziet."

Katrin (nadat Erik zegt dat ze nog nooit in een tv-programma zat): "Ik denk dan ook de hele tijd: waar is mijn tekst? Ik heb geen tekst! Ik heb geen tekst! Ik vind dat een heel verwarrend gegeven."

Elodie (over Jeroom en de tweede deelname van Elodie): "Hij had het heel zwaar gisteren. Zijn hart heeft stilgestaan. Mijn mama was er ook bij en die is moeten gaan liggen’. Waarop Erik: ‘Wat zeg je? Jeroom is bij je mama gaan liggen…'"

Karen (over Jonas): "Ik ben heel blij met Jonas. Mijn man ook, want Jonas is geen bedreiging hé’. En Jonas: ‘Ik heb haar man backstage ontmoet en hij is niet het type man dat ik zou durven bedreigen.'"

Jonas (of hij fan was van K3): "Ik had een brooddoos, een t-shirt, posters op mijn kamer. Ik had al die films gezien en Oyalélé op mijn rug laten tatoeëren, maar om te zeggen fan, dat is euh…"

Karen (over Erik als voetballer): "Mijn man zegt dat ge vorderingen maakt. Dat ge tegenwoordig al naar de juiste goal sjot en dat ge een applausvervanging hebt gekregen."

Jonas: "Sinds het Weinsteinschandaal heeft Woestijnvis me verboden om nog met de kandidaten te slapen in ruil voor de vragen. Ik denk dus dat Björn een goede kans maakt."

Karen (over deo’s): "Ik gebruik geen deodorant. Mijn zweet stinkt naar niks. Nul. Ik mag een uur gelopen hebben. Ik hang mijn kletsnatte t-shirt op. De volgende ochtend moet ik denken of die gewassen is of niet’. Waarop Jonas: ‘Gij zweet wasverzachter."

Katrin: "Ik heb nachtmerries gehad over de quiz. Het liep heel slecht af. Ik wist niks. Ik zag er ook niet mooi uit."

Erik (tegen Karen, over serieus kussen op het werk): "Ja, Karen, ik vraag het aan Jonas, want van u weten we het hé."

Erik (over Hitchcock): "Collega van mij." Waarop Jonas: "Die maakt toch films?!" En Erik: "Heeft ook nooit een Oscar gewonnen." Waarop Jonas: "Collega’s dus."

Karen (op de vraag of ze wel eens een arbeidsongeval heeft gehad): "Ja, de Gert."

Katrin (nadat ze een mop niet begreep): "Ik heb gelachen, want iedereen lacht, dus ik dacht dat zal wel grappig zijn."

Erik (na perfect rondje kruiden raden door Katrin): "Daar is geen kruid tegen gewassen". En Jonas: "Nog nooit iemand zo blij basilicum horen roepen."

Katrin: "Ik ben onbevlekt ontvangen. Zwanger, niet getrouwd."

Hilarische momenten

Katrin snapt absoluut niks van de quiz waarin ze beland is en ziet dat Erik een tekst heeft afgelezen van de prompter): "Ik snap er niks van. Is dat een vraag dacht ik. Is dat een vraag. Wat weet ik van Titanic?" Waarop Jonas: "We hebben niet gezegd dat je in een goede quiz zit."

Erik Van Looy doet een zonnebril aan en beeldt uit hoe Noren in de zon pils drinken, waarna Jonas het o.a. heeft over kattepisdrinken. Katrin heeft het niet echt door en merkt op: "Erik, gij presenteerde zonnebrillen…"

Jonas (na de onomatopeeën van ‘wafwaf’ in het Birmaans, het Chinees, het Iers en het Italiaans): "Doe nog eens het Birmaans. Het is niet alleen het geblaf van een hond, maar ook een bereidingswijze."

Kantelmomenten

Björn Soenens neemt van bij de start de ‘lead’. Terwijl Katrin en Elodie tijdens de ‘Open deur’-ronde geen tijd winnen, stoomt Björn door. Bij de ‘Puzzel’ is Katrin heel erg snel, terwijl Elodie richting bodem zakt en op 26 seconden staat.

De fotoronde is uitstekend voor de drie kandidaten. Elodie haalt negen goede antwoorden, Björn en Elodie zelfs een perfecte tien op tien.

Elodie opent de filmpjesronde met drie goede antwoorden. Haar concurrenten kunnen niet profiteren. Björn geeft alle antwoorden bij zijn filmpje en sleurt nadien nog eens 70 seconden binnen, nadat Katrin maar één antwoord weet over ‘Twin Peaks’.

In de finale spelen beide dames flets. Slechts één keer worden drie goede antwoorden gegeven. Elodie geeft geen enkel ogenblik de indruk de finale naar zich toe te trekken. Katrin wint.

De eindscore (voor het finalespel)

Björn Soenens 537 seconden

Katrin Lohmann 347 sec.

Elodie Ouedraogo 186 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Elodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

5. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

6. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

7. Jens Dendoncker 3 deelnames

Nieuwkomer

Acteur Filip Peeters

Na Elodie nu absolute topscore voor Björn

Haast op kousenvoeten, maar bijzonder sterk, de prestatie van de 49-jarige Björn Soenens, op de laatste aflevering van de week goed voor een overwinning op het damesduo Elodie Ouedraogo en nieuwkomer Katrin Lohmann, met liefst 537 seconden. Meteen goed voor de achtste plaats in de top tien van beste scores van ‘De Slimste Mens’ aller tijden.

Dinsdag nog knalde Elodie naar een zesde plaats. Door de hoge scores van Elodie en Björn vallen Bert Kruismans en Bruno Wyndaele uit de toplijst.

Dit is de top tien:

1. Gilles Van Bouwel (seizoen 14) 559 seconden

2. Danira Boukhriss Terkessidis (S13) 548

3. Sophie Matthys (S7) 545

4. Eva De Roo (S14) 543

5. Bieke Ilegems (S14) 542

6. Elodie Ouedraogo (S15) 541

7. Eva Daeleman (S11) 538

8. BJORN SOENENS (S15) 537

9. Gert Verhuklst (S12) 533

10. Jonas Geirnaert (S14) 528

Hoogste scores van de winnaars sinds seizoen 7. Voordien werd in de ‘Galerij’ met lijstjes gespeeld en niet met foto’s (seizoen 1-5) en in seizoen 6 en 7 kreeg je maar 10 seconden per gevonden foto, nadien 15 seconden.