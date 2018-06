Een nieuwe maand, een nieuwe vriend voor Sylvie Meis (en deze mannen gingen hem voor) KDL

05 juni 2018

13u30 1 Celebrities Sinds haar scheiding met de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart in 2013 heeft Sylvie Meis (40) tal van relaties gehad. Nadat ze eind april een punt zette achter haar romance met een Nederlandse dermatoloog, is het model en presentatrice nu alweer vrijgezel af.

De Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar zou de man zijn die het hart van Sylvie opnieuw sneller laat kloppen. Het koppel werd samen gespot in het luxe restaurant Zela op Ibiza, waarvan Manuel de eigenaar is. Sylvie lijkt met de Spanjaard alweer een 'vette vis' aan de haak te hebben geslagen, want Manuel is ook mede-eigenaar van de zeer succesvolle investeringsmaatschappij Mabel Capital, dat vastgoed verhandelt in Madrid, op de Balearen, in de Costa del Sol en de Verenigde Staten.

Bovendien is hij goed bevriend met sterren als sporters Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal en zanger Enrique Iglesias, die ook investeerden in Tatel, een restaurantketen met vestigingen in onder andere Miami en Ibiza, waar Manuel ook mede-eigenaar van is. Sylvie en Manuel hebben hun relatie nog niet officieel bevestigd, maar volgens bronnen is het dik aan tussen de twee.

(Manuel is de man rechts op onderstaande foto, naast voetballer Cristiano Ronaldo)

DEZE MANNEN WISTEN EERDER AL HET HART VAN SYLVIE TE VEROVEREN

1. Rafael van der Vaart (2003-2013)

Sylvie raakte vooral bekend als vrouw van de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart, met wie ze in 2005 trouwde. Rafael is ook de vader van haar zoontje Damián (12).

2. Guillaume Zarka (april - juli 2013)

Op 1 januari 2013 maakten Sylvie en Rafael bekend dat hun huwelijk voorbij was, maar Sylvie mocht zich niet lang vrijgezel noemen. Toen ze in een Parijse nachtclub de rijke zakenman Guillaume Zarka leerde kennen, ging het vlug. "Na twee minuten hebben we de club verlaten en gingen we naar mijn huis, twee blokken verderop. We belandden direct in bed. Ik wist haar naam niet, zij de mijne ook niet. Voor ons allebei was het duidelijk: dit is een onenightstand", vertelde Zarka achteraf. De twee vormden uiteindelijk toch vier maanden lang een koppel, tot Sylvie besloot om een punt achter de relatie te zetten.

3. Maurice Mobetie (maart - augustus 2015)

Na Guillaume volgde Maurice 'Momo' Mobetie, een Zwitserse clubeigenaar. Na vijf maanden gingen ze "als vrienden" uit elkaar.

4. Charbel Aouad (November 2015 - oktober 2017)

Toen Sylvie in november 2015 een relatie begon met Charbel Aouad leek het erop dat ze eindelijk haar prins op het witte paard gevonden had. De twee verloofden zich zelfs, maar in oktober vorig jaar gingen ze in alle stilte uit elkaar. Sylvie wist de breuk zeker twee maanden geheim te houden. Reden van de breuk? De twee konden hun levens niet op één lijn krijgen, vertelde de woordvoerder van de blondine. "En dat is een eerste vereiste voor een huwelijk", klonk het nog.

5. Sander Klieverik (Maart - april 2018)

Na Charbel koos Sylvie ervoor om toch even vrijgezel te blijven. Maar toen ze de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik leerde kennen in Duitsland, ging ze toch overstag. Hun relatie was echter geen lang leven beschoren. Na amper twee maanden gingen ze alweer uit elkaar. Ondertussen is Sylvie opnieuw verliefd. Dit keer op de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar.