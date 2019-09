Een marmeren deegrol, wijnglazen en een yogamat uit kurk: dit wil Jennifer Lawrence als huwelijksgeschenk KDL

26 september 2019

17u31

Bron: Amazon 0 Showbizz Nu Jennifer Lawrence (29) volgens heel wat bronnen al voor de wet getrouwd is, zal ook het huwelijksfeest van de actrice en haar man, kunsthandelaar Cooke Maroney, niet lang meer op zich laten wachten. En omdat je op zo’n feest natuurlijk niet met lege handen kan toekomen, stelde Jennifer een verlanglijstje op waaruit haar gasten een cadeautje kunnen kiezen.

Jennifer is normaal gezien erg op haar privéleven gesteld, maar omdat ze een samenwerking met Amazon, een Amerikaans e-commercebedrijf, is aangegaan, deelde de actrice haar huwelijkslijst op hun website. Die lijst is ingedeeld in zeven categorieën: ‘alles voor een geslaagde apero’, ‘reizen’, ‘keukenspullen’, ‘entertainment voor in de tuin’, ‘gezondheid en wellness’, ‘tafelaankleding’ en ‘slim wonen’.

Na een blik op het lijstje leren we dat Jennifer - en Cooke - onder anderen een koperen fondueset (ter waarde van 103 euro), enkele wijnglazen (goed voor 36,50 euro voor een set van twee), een GoPro-camera (voor een prijs van 299 euro), een marmeren deegrol (voor een schamele 15 euro), een yogamat gemaakt uit kurk (met een prijskaartje van 36,5 euro), enkele katoenen servetten (waarvoor je maar 17 euro zal betalen voor 6 exemplaren) en een robot-kuishulp (met een waarde van 410 euro) willen krijgen. Elk geschenk is - natuurlijk - via Amazon te verkrijgen.

De hele lijst kan je hier vinden.