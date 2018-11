Een jeugd vol misbruik en een carrière vol provocatie: het bizarre leven van Sinéad O’Connor Isabelle Deridder

08 november 2018

16u52 17 Celebrities Dankzij haar doorleefde versie van ‘Nothing Compares 2 U’ uit 1990 werd de Ierse singer-songwriter Sinéad O’Connor (51) een absolute wereldster. Hoewel ze daarna bleef zingen, is het vooral de niet-aflatende stroom controversiële uitspraken waarmee de nieuwbakken moslima zich in de kijker werkt. Haar meest recente uitlating dat niet-moslims walgelijk zijn, is lang niet de eerste keer dat ze mensen schoffeert. Een kroniek van een aangekondigde crisis.

Sinéad werd op 8 december 1966 geboren in de Ierse provincie Glenageary als derde van vijf kinderen. Ze was de enige dochter van ingenieur Sean O’Connor en z’n vrouw Marie. Toen haar ouders op haar dertiende scheidden, besliste Sinéad om bij haar vader en z’n nieuwe echtgenote te gaan wonen. “Maar ik was erg beïnvloed door mijn moeder. Zij misbruikte me en was dus allesbehalve perfect als ouder. Ze moedigde me ook aan om winkeldiefstallen te plegen”, aldus Sinéad.

Nadat ze voor de zoveelste keer werd betrapt door de politie, werd ze gedurende anderhalf jaar naar een katholiek heropvoedingsgesticht gestuurd. “Geloof is voor mij erg belangrijk, maar mijn periode in dat heropvoedingsgesticht deed me beseffen dat de Katholieke Kerk een slangennest is dat z’n gelijke niet kent”, zal ze daar later over vertellen. “Ik geloof nog steeds in God, ik geloof nog steeds in Christus, maar de Katholieke Kerk vermoordt hen met hun ziekelijke leugens.”

Toch is haar periode in dat verbeteringsgesticht niet alleen maar kommer en kwel. Een van de zusters beseft al snel dat Sinéad muzikaal talent heeft en doet haar haar eerste gitaar cadeau. Sinéad leert songteksten schrijven en stort zich volop op haar muziek. Sinéad trekt er de aandacht van verschillende platenbonzen mee en brengt in 1987 haar debuutalbum ‘The Lion and The Cobra’ uit.

Extremisme verdedigen

Een album dat positief werd onthaald, maar waar Sinéad haast onmiddellijk zélf het succes van hypothekeerde. Zo nam ze in interviews meermaals de verdediging van de radiale afscheidingsbeweging IRA op zich. Sinéad vond zelfs dat hun aanslagen voor een onafhankelijk Ierland niet ver genoeg gingen. Uitspraken waar ze overigens in 2013 spijt van kreeg. “Ik was toen jong en onbezonnen. Ik begreep te weinig van het toenmalige politieke klimaat. Het leek cool om die extremisten te verdedigen. Ik had er begrip voor, medelijden zelfs, dat mensen in extreme situaties voor geweld kiezen. Maar ik had beter moeten weten, zeker omdat ik zelf zo’n gewelddadige jeugd heb gekend.”

