Één jaar cel voor ex van K-popster die zichzelf van leven beroofde na chantage met sekstape

03 juli 2020

13u56

Bron: ANP 0 Celebrities De ex-vriend van de Zuid-Koreaanse popster Goo Hara is tot een celstraf veroordeeld omdat hij haar heeft gechanteerd met seksvideo's. Goo pleegde in november vorig jaar zelfmoord op 28-jarige leeftijd.

De K-popster, voormalig lid van de meidengroep Kara, vertelde in 2018 aan lokale media dat haar ex had gedreigd "een einde aan haar carrière te maken" door seksvideo's van hen te verspreiden. Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe Goo haar ex op haar knieën smeekt om dat niet te doen.

Eind vorig jaar werd Goo's lichaam in haar huis gevonden. Veel Zuid-Koreanen gaan ervan uit dat de zangeres een einde aan haar leven maakte omdat zij de stortvloed van negatieve opmerkingen die zij online te verduren kreeg na de openbaring, niet meer aankon.

Kapper Choi een jaar de cel in

De ex-vriend, de kapper Choi Jong-bum, moet voor een jaar de gevangenis in. Choi was in beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf die hem vorig jaar was opgelegd, onder meer voor chantage. Choi heeft "ernstige schade" toegebracht aan Goo's reputatie, vond de rechter. De chantage zou hebben geleid tot een "onomkeerbaar trauma".

Goo's suïcide vorig jaar, kwam kort nadat een andere K-popster, Sulli (25), een einde aan haar leven maakte na een lange worsteling met onlinepesterijen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

