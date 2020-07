Een filmpje over agressie, snijwonden en het poepincident : dit was de 14de dag in het proces Depp vs The Sun MVO

24 juli 2020

14u41 1 Celebrities De 14de dag van het proces tussen Johnny Depp (57) en The Sun is van start gegaan. Onder andere de acteercoach van Johnny’s ex-vrouw Amber Heard (34) werd opgeroepen als getuige. Zij beweert dat Johnny Amber smeekte om een kind. Een oud filmpje lijkt ook aan te duiden dat Amber wel degelijk gewelddadig was, tegen haar zus dit keer.

“Hij wilde een gezin met haar stichten”, aldus acteercoach Kristina Sexton. “Maar Amber wilde geen baby met iemand die worstelde met een drugsverslaving. Dat was één van de grote twistpunten tussen hen. Het veroorzaakte vele ruzies. Amber zei me dat Johnny haar ‘blootsvoets en zwanger’ thuis wilde hebben. Het was een vorm van controle.” Kort na dat gesprek met Kristina zou Amber een contactverbod voor Johnny hebben aangevraagd.

“Ze zei me: ‘Hij zou me nog liever ruïneren dan dat hij me zou laten gaan.” Sexton gaf wel toe dat ze nooit zelf getuige was van deze gesprekken tussen Johnny en Amber. Daarnaast heeft ze Johnny ook nooit gewelddadig gedrag zien vertonen tegenover haar. Volgens Depps advocaten werkt Sexton al drie jaar niet meer voor Heard en waren de twee nooit erg close. “Ze heeft je waarschijnlijk later pas verteld over haar beschuldigingen van huiselijk geweld. Niet op het moment zelf, omdat er eigenlijk geen huiselijk geweld wás”, aldus de aanklagers. Dat ontkent Kristina.

Leugens

Vandaag is er ook nog steeds veel te doen rond de getuigenis van Ambers zus, Whitney Henriquez. Zij beweert dat ze getuige was van een gevecht tussen Depp en Heard, waarbij Johnny Amber meermaals in het gezicht sloeg. De aanklagers merkten echter op dat Whitney haar getuigenis een paar keer veranderde tijdens het proces, en dat ze er blijkbaar moeite mee had om haar eigen verhaal te onthouden. “Je bent dit gewoon aan het verzinnen, of niet soms?”, aldus de advocate van Depp.

Henriquez wordt vandaag uitzonderlijk opnieuw opgeroepen omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. Hoewel Whitney gisteren onder eed beweerde dat haar zus nooit gewelddadig gedrag vertoonde, is zij te zien in een tv-fragment waarin ze zegt dat “Amber haar tot moes geslagen heeft”. Er zouden daarin ook blauwe plekken te zien zijn die ze opliep tijdens de vermeende aanvaring met haar zus. “Heb je gevochten? Heeft Amber je geslagen?”, vraagt een van de andere vrouwen haar. Als blijkt dat ze inderdaad heeft gelogen, zal ze gezien worden als een onbetrouwbare getuige.

“Slechte realityshow”

Henriquez houdt intussen vol dat het filmpje niet aantoont dat haar zus gewelddadig geweest is. “Eerst en vooral: dat was een hele slechte realityshow", zegt ze. “We hadden het over een verbale ruzie tussen m’n zus en ik.” Ze ontkent dat ze gewond was en zegt dat de vrouw die haar in de video naar de blauwe plekken vraagt, “enkel probeerde om een erg saai gesprek interessanter te maken."

In haar getuigenis vertelt Henriquez ook nog dat haar zus “smoorverliefd” was op Depp. “Amber en ik groeiden op in een erg agressief huishouden, en tot op het moment waarop ze stierf, heeft m'n moeder m'n vader nooit verlaten. We hebben geleerd om te blijven.” Wanneer hij nuchter was, was Johnny “een aardige, prachtige en genereuze mens, waarvan we hielden”, zegt Henriquez. “We hoopten dat die Johnny terug zou komen."

De aanklagers hebben intussen geëist dat Amber Heard haar telefoon niet meer mag gebruiken in de rechtbank. “Zo kan ze tussendoor nog met haar zuster communiceren en haar informatie doorspelen over wat er hier gezegd wordt.”

Diepe snijwonden

Na Henriquez komt Raquel ‘Rocky’ Pennington aan het woord, zij is een goede vriendin van Heard en woonde jarenlang gratis in een van de penthouses van Depp. Ze beschrijft hoe ze voor het leven van Amber begon te vrezen, na de vermeende aanval uit maart 2015. “Ze had diepe snijwonden, van haar polsen tot haar ellebogen", zegt Pennington. Ook op de zolen van haar voeten bevonden zich kleine sneetjes. “Ze heeft nog steeds littekens op haar armen van dit incident", zegt Pennington. Maar ze geeft wel toe dat ze nooit gezien heeft hoe Depp z'n ex mishandelde.

Pennington haalt nog enkele andere incidenten aan. Zo vertelt ze over Thanksgiving uit 2015. Tijdens het etentje verdween Amber lange tijd om Johnny te gaan halen. “Toen ik haar vroeg wat er gebeurd was, vertelde ze me dat Johnny een fles wijn naar haar gegooid had in de slaapkamer. Ik ging kijken en ontdekte dat een volle fles wijn een kunstwerk waarvan Amber hield had gebroken. Het glas lag over het hele bed.” In een video van die avond lijkt het wel of Pennington zich erg goed amuseert. “Vreemd als je net verontrustend nieuws over je vriendin hebt gehoord", zegt de advocate van Depp. Maar Pennington houdt vol dat ze niet goed meer weet wanneer het geweld plaatsvond. De video werd rond middernacht genomen.

Verwondingen fotograferen

Pennington vertelt hoe ze regelmatig door Heard gevraagd werd om haar verwondingen te komen bekijken. “Ik kon zien dat haar hoofd bloederig was, waar een pluk haar was losgerukt", klinkt het bijvoorbeeld over een incident uit december 2015. “Haar gezicht was rood en haar neus was aan het opzwellen. Haar lip bloedde. Ze vertelde me dat Johnny haar een kopstoot had gegeven. Ze dacht dat hij haar neus misschien wel had gebroken.” Pennington verzorgde de verwondingen en nam er foto’s van, vertelt ze.

‘Fecale fobie’

Ook Io Tillet Wright komt getuigen via videolink. Hij heeft het onder meer over het ‘poepincident’, waarvan hij ook verdacht wordt. Volgens Tillet Wright had Depp daarover “paranoïde waanideeën”. Heard kan het al zeker niet geweest zijn, zegt hij, want ze lijdt aan ‘fecale fobie’: “Ze deed graag alsof ze zelfs privé geen grote boodschap deed, laat staan in haar bed."

Tillet Wright is naar eigen zeggen ook diegene die tijdens de laatste aanvaring tussen de echtelieden naar de hulpdiensten belde. “Ik heb tegen Amber gezegd dat ze het huis moest verlaten”, zegt hij. Daarna hoorde hij hoe de telefoon losgelaten werd en “wat klonk als gehuil of een schreeuw. Toen hoorde ik Amber iets zeggen als: ‘Je gooide nu net de telefoon naar m’n gezicht.’” Daarna hoorde hij Depp: ‘Oh, je denkt dat ik je geraakt hebt. Wat als ik je haar terugtrek?” Dan opnieuw een kreet van Heard, waarna “alles zich van de telefoon verwijderde. Toen gilde ze: ‘Bel 911'.”

