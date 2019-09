Één dag na haar comeback: Sinead O'Connor neemt racistische opmerkingen over ‘walgelijke blanken’ terug TDS

Bron: Twitter 0 Celebrities Sinéad O’Connor (52) treedt weer op. Dat doet ze voortaan als Shuhada Sadaqat, nadat de Ierse vorig jaar via Twitter bekendmaakte als moslima door het leven te gaan. Door haar comeback van het afgelopen weekend staat de zangeres weer volop in de spotlights. En dus vond O’Connor de tijd rijp om haar omstreden verleden uit te klaren via een aantal opmerkelijke tweets.

Sinead O’Connor haalde zich vorig jaar serieus de woede op de hals. Net nadat de zangeres via de sociale media liet weten dat ze zich had bekeerd tot de islam, liet Sinéad opvallend genoeg optekenen dat ze geen tijd meer wilde doorbrengen met blanke mensen. “Het spijt me ontzettend”, aldus de Ierse zangeres toen op Twitter. “Wat ik nu ga zeggen is zodanig racistisch dat ik nooit gedacht had dat ik het over mijn lippen zou krijgen. Maar eerlijk, ik wil nooit meer tijd doorbrengen met blanke mensen (als dat tenminste de juiste term is om niet-moslims te omschrijven). Geen moment langer, om welke reden dan ook. Ze zijn ronduit walgelijk.”

Ze deed er meteen nog een schepje bovenop: “Interessant om te zien of Twitter dit gaat bannen”, schreef ze verbitterd. “Terwijl mensen als Trump en Milbank een wereldwijd platform krijgen voor hun satanistische praat. Vergeef me, soms heeft de Heer gewoon mensen nodig die het vuile werk doen.”

Verontschuldigingen

Nu O’Connor het afgelopen weekend haar comeback heeft gemaakt en weer op heel wat belangstelling kan rekenen, wil ze nog eens terugkomen haar uitspraken. Haar racistische opmerkingen schoten destijds bij zowel moslims als niet-moslims in het verkeerde keelgat, en daarom biedt de zangers nu haar verontschuldigingen aan. “Wat betreft die opmerkingen die ik maakte toen ik boos was en niet goed in mijn vel zat, over blanke mensen ... die opmerkingen waren toen niet waar en dat zijn ze nu ook niet”, schrijft ze op Twitter. “Ik werd getriggerd als gevolg van de islamofobie die over mij werd gedumpt. Mijn excuses voor de veroorzaakte pijn. God weet, het was één van de vele gestoorde tweets.”

As regards to remarks I made while angry and unwell, about white people... they were not true at the time and they are not true now. I was triggered as a result of islamophobia dumped on me. I apologize for hurt caused. That was one of many crazy tweets lord knows Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat)(@ MagdaDavitt77) link

Hoewel de zangeres de nodige kritiek te verwerken kreeg, kon ze nu op opvallend veel begrip rekenen van haar fans. Via de sociale media boden zij O’Connor steun, en vergaven ze haar de racistische uitspraken. “Alles is vergeven en er wordt nog steeds van je gehouden”, klonk het. Of ook: “Goed om te zien dat je weer op het juiste spoor zit. We worstelen allemaal wel met iets! Gewoon blijven zingen” en “Doe wat werkt voor jou. Dat is alles wat telt. Het doet deugd je dit te boven zien komen, je ziet er goed en gelukkig uit.”

Géén knipperlichtrelatie

Toch wou de Ierse nog één misvatting de kop in drukken. In een Tweet laat de zangere weten dat ze géén knipperlichtrelatie heeft met haar geloof, hoewel haar geloofwaardigheid bij sommigen de wenkbrauwen doet fronsen. “Veel mensen zeggen dat ik meer dan eens van geloof ben veranderd. Dat is niet zo”, verdedigt ze zich. “Ik ben geboren in het christendom en ben bekeerd naar de islam. Dat is dus één verandering. Voor degenen die moeite hebben met tellen.”

Haar bekering blijft hoe dan ook opmerkelijk: enkele jaren terug liet Sinéad O’Connor zich nog omdopen tot Magda Davitt omdat ze zich bekeerd had tot het katholieke geloof. Eind jaren 90 was ze dan weer priester binnen de orthodoxe kerk. Maar anno 2019 is ze dus moslima.

Lots saying I've changed religions more than once. Not so. I was born into Christianity and I changed to Islam. So that's one change. For those who have difficulty counting. Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat)(@ MagdaDavitt77) link