Een blikseminslag, snee in de hals en een beroerte: Sharon Stone ontsnapte al drie keer aan de dood

10 augustus 2020

17u09

Bron: The Sun 0 Celebrities Actrice Sharon Stone is ondertussen 62 jaar oud, al had het naar eigen zeggen niet veel gescheeld of ze had die gezegende leeftijd nooit bereikt. In een interview met The Sun geeft de Amerikaanse namelijk toe dat ze al drie keer op het nippertje aan de dood ontsnapte.

“Er is al zoveel gebeurd, het is echt geschift", schudt Sharon Stone het hoofd wanneer ze in The Sun herinneringen ophaalt aan de keren dat ze bijna het leven liet. “Toen ik veertien was, maakte een waslijn een snee in m’n nek, op zo'n anderhalve millimeter van m'n halsslagader. Ik werd ook geraakt door de bliksem. Dat was heel erg intens", zegt de actrice. “Ik was thuis, waar we onze eigen waterput hadden. Ik was bezig met het strijkijzer te vullen met water en hield m’n hand op de kraan. De waterput werd geraakt door de bliksem en het water functioneerde als geleider. Ik werd omhoog geworpen, de keuken door. Ik raakte de koelkast. Gelukkig kon m'n moeder me weer bij m'n positieven brengen. Dan denk je wel: ‘Hoe ga ik de volgende keer sterven? Waarschijnlijk op een of andere dramatische en geschifte manier.’”

Beroerte

Die ‘volgende keer’ vond plaats in 2001. Sharon kreeg een zware beroerte en bloeding - negen dagen lang. Ze had amper één procent kans op overleven, zeiden de dokters. “Ik had het gevoel dat ik in het hoofd geschoten was", zegt ze. “Ik herinner me dat ik daar lag en dacht: ‘Ik heb een beroerte.' Zeven uur lang werd de actrice geopereerd. Maar liefst 22 platina draadjes werden in haar hersenen vastgemaakt om het bloeden te stoppen. Met succes, maar Sharon moest nog lang daarna revalideren. “Mijn spraak, mijn gehoor, lopen ... Alles. Mijn hele leven was uitgewist. Ik dacht nog lang dat ik zou sterven, ook toen ik al terug thuis was."

Tijdens haar revalidatie liep ook het huwelijk met haar tweede echtgenoot, journalist Phil Bronstein, spaak. “Ik moest een nieuwe hypotheek nemen op m’n huis", klinkt het. “Ik verloor alles wat ik had. Van proberen om het hoederecht over m’n zoon te behouden tot gewoonweg kunnen functioneren of kunnen werken. Ik verloor m'n plek in de filmindustrie. Ik was vergeten."

In de war

Binnenkort maakt Sharon evenwel haar comeback in de Netflix-serie ‘Ratched’, die vanaf september uitgezonden zal worden. Het werken aan een televisiereeks was een behoorlijke aanpassing, geeft ze toe. “Het was erg interessant, want ik was het niet gewend om voor televisie te werken. Je neemt aflevering 1 op met een regisseur, drie dagen later film je aflevering 6 met een andere regisseur, en daarna doe je aflevering 3 met nog een andere regisseur. Ik wist niet hoe ik moest omgaan met al die verschillende regisseurs en verschillende dingen." Daarom zocht ze hulp bij haar collega Sarah Paulson. “Ze keek me aan en zei: ‘Wat is er mis?’ Ik antwoordde: ‘Ik ben gek aan het worden. Ik weet niet hoe ik dit moet doen!' En ze zei simpelweg: ‘Weet je, ik blijf gewoon in de dag waarin ik ben.' Dat is zo’n boeddhistische instelling, dat ik plots besefte: ‘Oh ja, tuurlijk!’”, zegt Sharon, zelf een overtuigd Boeddhist.

