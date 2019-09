Een arsenaal hits, heel veel kledingwissels en een shoutout naar Gert Verhulst: zo pakte Cher het Sportpaleis in IDR

29 september 2019

08u18 2 Celebrities Ze mag dan wel 73 zijn, gisterenavond bewees Cher tijdens haar passage in Antwerpen dat er op echte klasse geen leeftijd staat. Opkomen met een knalblauwe pruik en een hoop dansers die verkleed zijn als een kleinschalig Romeins garnizoen: bij eender welke andere artiest zouden we het fouter dan fout vinden, maar niet bij dit icoon.

Gehuld in een bijpassende strakke outfit - die het begin zou vormen van ettelijke kledingwissels - begon de zangeres aan een hitjesfestijn dat zijn weerga niet kende. ‘Strong enough’, ‘All or nothing’, ‘The Shoop Shoop song’, ‘If I could turn back time’: Cher bracht het met zoveel brio dat zelfs de stijfste hark in het publiek aan het dansen ging. Al is dat ook een pluim die zeker op de hoed van haar dansers mag gestoken worden. Van een discofeestje tot een ‘Cirque du soleil’-achtige act: het geheel zag er iedere keer piekfijn uit. Net als de visuals trouwens. Die vormden steeds een perfecte aanvulling bij wat er zich op het podium afspeelde.

Dat ze tijdens haar concert ook nog eventjes Gert Verhulst vergeleek met David Letterman, vonden wij dan weer een heel mooi compliment voor eerstgenoemde. Al zal die er ook mee moeten leren leven dat ze hem eerst omschreef als ‘Koert’. ‘I am nowhere near his name, am I?’, klonk het verontschuldigend. Waarna ze alsnog ‘Oh no wait, Gert Verhulst’ uit haar strot perste.

(lees verder onder de video)

Maar wij hadden - eerlijk is eerlijk - vooral bewondering voor het feit dat ze moeilijkere momenten uit haar carrière niet uit de weg ging. Hoewel ze met haar ex Sonny heel wat hits scoorde, is het geen geheim dat hij haar allesbehalve netjes behandelde en ze geen gelukkig huwelijk had. Dat ze dan toch ‘The beat goes on’ en ‘I got you babe’ uit die periode bracht? Een straf statement van een wereldster die niet kapot te krijgen is.

Als afsluiter bracht Cher haar monsterhit ‘Believe’. Een perfecte keuze, want als wij in één iemand moeten geloven, dan is het wel in dit kranige topwijf.