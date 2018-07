Eén adres voor al uw liefdesadvies: Jess Donckers begint relatiebureau IDR

31 juli 2018

00u00 0 Celebrities Presentatrice en model Jess Donckers (foto) slaat een nieuwe richting in: de 36-jarige vriendin van Axel Daeseleire (49) start in september haar eigen relatiebureau op: Ella Red.

"Het is niet de bedoeling om mensen online te koppelen, daar zijn Tinder en andere datingsites voor", zegt Jess, die een opleiding Psychotherapie volgt. "Ik wil mensen begeleiden tijdens hun zoektocht naar liefde. Tijdens mijn studie ben ik mij gaan verdiepen in de vraag waarom zoveel mensen relatieproblemen hebben. Wel, als je jezelf niet graag ziet, is het moeilijk om in balans te blijven in een relatie. Liefde begint bij eigenliefde. Al spelen verschillende factoren een rol in relatieproblemen."

Donckers is niet de eerste BV die een relatiebureau begint. Zo runde Elke Clijsters (33) samen met een goede vriendin tussen 2013 en 2014 DateDesk. Elke besliste uiteindelijk om haar bureau te verkopen omdat de werkdruk te zwaar werd en ze meer tijd wilde doorbrengen met haar kinderen.