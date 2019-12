Edward Norton moet komen getuigen over dodelijke brand op set van ‘Motherless Brooklyn’ SDE

24 december 2019

17u05

De Amerikaanse acteur Edward Norton (50) moet in februari komen getuigen over een dodelijke brand op de set van zijn film 'Motherless Brooklyn'. Dat schrijft de New York Post.

In maart 2018 brak er een brand uit in een gebouw in Harlem, waar Edward Norton de film ‘Motherless Brooklyn’ aan het opnemen was. Een brandweerman, Michael Davidson, stierf in de vlammen. Michaels' weduwe, Eileen, en vijf bewoners van het gebouw spanden een rechtszaak aan tegen productiehuis Class 5 en de eigenaar van het gebouw. Hun nalatigheid zou de oorzaak zijn van de brand, die naar verluidt veroorzaakt werd door een kapotte boiler.

Edward Norton moet nu in februari komen getuigen over de nacht van de brand. De acteur was effectief aanwezig tijdens de feiten, en is op videobeelden te zien terwijl hij naar de brandweermannen kijkt die de vlammen te lijf gaan. Maar de advocaat van Class 5, Marvin Putnam, zegt dat de eisers Edward Norton alleen maar oproepen om meer media-aandacht voor de zaak te genereren. “In plaats van eerst de eigenaar van het gebouw op te roepen, of de onderzoeker van de brandweer van New York - mensen die misschien echt iets te zeggen hebben over de oorzaak van de tragedie - roepen de advocaten van de eisers Edward Norton op. Niet omdat hij iets te maken had met de tragische brand, maar omdat zijn getuigenis ervoor zal zorgen dat hun namen in de kranten zullen komen”, klinkt het. “Hoe triestig en misplaatst ook, dat is hun keuze. En meneer Norton zal zoals gevraagd in de rechtbank verschijnen, in de hoop dat de advocaten daarna verder kunnen gaan naar de eigenlijke oorzaken van deze verschrikkelijke tragedie.”

Maar Elizabeth Eilender, advocaat van vier van de bewoners, is het daar niet mee eens. “Meneer Norton was de regisseur, schrijver, producent en hoofdrolspeler, en toevallig was hij ook een ooggetuige. En dus geloven we dat hij over hoogst relevante informatie beschikt wat betreft de bouw van de set, de materialen en de uitrusting die gebruikt werd voor de productie. Daarnaast heeft hij ook informatie over de gebeurtenissen van de bewuste nacht.”