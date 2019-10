Eddie Van Halen vecht al jaren tegen kanker: "De schuld van de gitaarplectrums waarop ik zoog” SDE

14 oktober 2019

16u42

Bron: TMZ 0 Celebrities Eddie Van Halen (64) vecht al sinds 2000 in het geniep tegen keelkanker. De rockster gelooft dat de ziekte te wijten is aan zijn gewoonte om op metalen gitaarplectrums te zuigen. Dat schrijft TMZ.

Volgens TMZ kreeg Eddie Van Halen de diagnose in 2000 en vloog hij sindsdien heen en weer tussen de Verenigde Staten en Duitsland, waar hij behandeld werd. In 2002 werd een derde van zijn tong verwijderd. Volgens TMZ heeft de rocker zijn ziekte momenteel wel onder controle, en is het nu vooral afwachten tot hij volledig gezond verklaard wordt.

Eddie heeft trouwens zijn eigen theorie over de oorzaak van de ziekte. Dat vertelde hij in 2015 na een optreden. “Ik gebruikte altijd metalen plectrums voor mijn gitaar - ze zijn brons en koper - en ik hield ze altijd in mijn mond, op de exacte plaats waar ik tongkanker kreeg.” En hij voegt eraan toe: “Plus, ik woon in principe in een opnamestudio die gevuld is met elektromagnetische energie. Dus dat is één theorie. Ik bedoel, ik rookte en gebruikte heel veel drugs enzo. Maar tegelijkertijd waren mijn longen volledig schoon. Dit is míjn theorie, maar de dokter zeggen dat het mogelijk is.”