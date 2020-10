Eddie Van Halen (65) overleden aan keelkanker SDE

06 oktober 2020

21u48

Bron: Sky News 760 Celebrities Muzikant Eddie Van Halen is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat laat z'n zoon Wolfgang weten. De gitarist van hardrockband Van Halen vocht al langer tegen keelkanker.

“Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, maar mijn vader, Edward Lodewijk Van Halen, heeft deze ochtend z'n lange en moeizame gevecht met kanker verloren. Hij was de beste vader die ik me kon wensen. Elk moment dat ik met hem gedeeld heb - op en naast het podium - was een geschenk. Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat ik hier ooit helemaal van zal herstellen. Ik houd zoveel van je, Pop.”

De Nederlands-Amerikaanse muzikant richtte in 1972 de rockgroep Van Halen op, samen met zijn broer Alex (op de drums) en Michael Anthony (basgitaar) en David Lee Roth (zang). Hun debuutalbum kwam in 1978 uit. De band scoorde hit na hit, met onder meer ‘Runnin’ with the Devil’, ‘Unchained’ en ‘Jump’. In 1985 werd Roth vervangen door Sammy Hagar. In 2006 voegde zoon Wolfgang zich bij de band als bassist.

Eddie vocht al zo'n tien jaar tegen keelkanker. Hij was jarenlang een fervent roker, maar kreeg kanker door het metalen plectrum dat hij al zo'n twintig jaar lang regelmatig in z’n mond hield. Naar verluidt reisde hij de afgelopen vijf jaar tussen de Verenigde Staten en Duitsland waar hij bestraling kreeg. Maar de behandeling bleek niet bepaald succesvol en het afgelopen jaar ging z'n conditie erg achteruit.

