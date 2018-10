Eddie Redmayne verstuikt enkel op de set van ‘The Aeronauts’ KD

25 oktober 2018

21u52

Eddie Redmayne (36) heeft zijn enkel verstuikt op de filmset van 'The Aeronauts'. Hij struikelde, ironisch genoeg, over materiaal dat gebruikt wordt om verwondingen te voorkomen. Dat vertelt hij in 'The Graham Norton Show'.

De acteur was aanwezig op de set voor een stunt in een luchtballon. “Er lag een veiligheidsmat onder, voor het geval iemand er uit de ballon zou vallen”, vertelt Eddie. Ironisch genoeg struikelde hij net over die veiligheidsmat. “Zo verstuikte ik dus mijn enkel”, lacht hij. De acteur draagt nu tijdelijk een brace aan zijn onderbeen.

Eddie geeft in de film gestalte aan een wetenschapper die een hoogterecordpoging met een luchtballon onderneemt. Zijn tegenspeelster in de film is Felicity Jones, net zoals in ‘The Theory of Everything’. In 2019 wordt de film op het scherm verwacht.