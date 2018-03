Ed Westwick verwijdert tweets waarin hij seksueel misbruik ontkent MVO

26 maart 2018

06u17

Bron: ANP 0 Celebrities De tweets waarin Ed Westwick de misbruikbeschuldigingen aan zijn adres ontkent, zijn niet langer terug te vinden in zijn feed. In de posts noemde de acteur de aantijgingen "bewijsbaar onwaar",

Us Weekly ontdekte dat Ed de berichten heeft verwijderd. Het is niet duidelijk wanneer dat is gebeurd. Afgelopen week werd bekend dat de openbaar aanklager in Los Angeles de zaak rond de acteur in overweging heeft. Ook de autoriteiten zijn op de hoogte van de verdwenen tweets, zo laat een woordvoerder weten aan het magazine.

In november beschuldigde actrice Kristen Cohen de 'Gossip Gir'l-acteur van verkrachting. Die zou drie jaar eerder hebben plaatsgevonden. Nadat zij haar verhaal had gedaan, lieten nog twee vrouwen weten misbruikervaringen te hebben met Ed. De acteur werd daarop ontslagen bij de BBC-serie Ordeal by Innocence.