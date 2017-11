Ed Westwick ontkent verkrachting actrice MVO

21u00 0 EPA Celebrities Ed Westwick ontkent stellig dat hij drie jaar geleden actrice Kristina Cohen heeft verkracht. In een verklaring op Instragram verklaart de dertigjarige Gossip Girl-acteur dat hij haar niet eens kent.

"Ik heb mezelf nooit op enige manier opgedrongen aan welke vrouw dan ook", schrijft Ed, die in Gossip Girl de rol van Chuck Bass speelt. "En ik heb al helemaal nooit iemand verkracht."

Eerder bracht Kristina Cohen haar verhaal naar buiten in een bericht op Facebook. Ze beweerde dat Ed haar verkrachtte in zijn huis. Lange tijd wilde de actrice niets over het voorval kwijt. Ze hoopt met haar verhaal andere slachtoffers van seksueel misbruik te inspireren om ook hun verhaal te doen.