Ed Sheeran wordt peter van zoontje James Blunt Jolien Boeckx

12u18 0 getty James Blunt en Ed Sheeran hebben een echte bromance.

Heuglijk nieuws voor Ed Sheeran. Hij mag peter worden van het zoontje van James Blunt. De twee artiesten zijn al jaren dik bevriend en verzilveren hun bromance nu met een peterschap.

De laatste weken zat het serieus tegen voor Ed Sheeran. Midden oktober werd hij op zijn fiets aangereden in het centrum van Londen en liep hij twee gebroken armen op. Daardoor moest hij zijn tournee door Azië afzeggen. Maar nu lacht het geluk hem eindelijk terug toe. Zijn beste vriend James Blunt, voor wie hij recent nog nieuwe nummers schreef, heeft hem volgens de Britse krant The Sun gevraagd om peter te worden van zijn zoontje. Ed is door het dolle heen. "Om eerlijk te zijn, denk ik dat hij me gevraagd heeft omdat hij weet dat ik een goed idee heb over hoe zijn zoontje moet opgroeien tot een echte vent", lachte Sheeran recent in een interview. Hij zei ook nog: "James is zoals een broer voor me. Nu zullen we broeders voor het leven blijven."