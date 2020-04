Ed Sheeran wil geen pottenkijkers op domein ‘Sheeranville’ en klaagt buurman aan TDS

Bron: Daily Mail 1 Celebrities Een ‘Castle on the hill’ is het niet, maar het landgoed van Ed Sheeran (29) moet zeker niet onderdoen voor het kasteel uit zijn hit. De Britse zanger begon in 2012 aan de uitbouw van zijn ‘Sheeranville’ in het Oost-Engelse dorpje Framlingham en het domein telt intussen al vijf huizen, een zwembad, boomhut en eigen pub. Toch houdt de zanger duidelijk niet van pottenkijkers: Sheeran heeft zijn buurman aangeklaagd omdat die te dicht in zijn buurt zou komen.

Het zit er bovenarms op tussen Ed Sheeran en zijn buurman Tony Robinson. Die was van plan de tuin aan zijn huis in Framlingham uit te breiden, maar daar gaat Sheeran absoluut niet mee akkoord. De vastgoedmanager van de zanger maakte intussen officieel bezwaar tegen de aanvraag van zijn buurman. Sheeran beweert in zijn claim dat de nieuwe, grotere tuin van Robinson “niet op zijn plaats” zou zijn in het dorp. “Het plan is misleidend en zorgt voor een ongeplande en kunstmatige uitbreiding van Framlingham, zonder redenen of rechtvaardiging”, zo staat te lezen in de klacht.

Buurman Tony kan naar eigen zeggen niet begrijpen waarom Ed hem zo aanvalt. “Ik ben erg teleurgesteld”, zegt hij aan Daily Mail. “Terwijl ik zijn laatste planningsaanvraag wél formeel ondersteund heb, toen hij vroeg om zijn kapel in het aangrenzende veld onder mijn eik te bouwen.” Tony geeft verder meer dat in zijn aanvraag duidelijk vermeld stond dat hij de gemeente had verzekerd dat de werken in zijn tuin weinig invloed zouden hebben op de omliggende eigendommen of het milieu.

Mini-dorp

Sheeran begon in 2012 met het verzamelen van zijn mini-dorpje. Eerst kocht hij een vrijstaande hoeve voor 987.000 euro, maar ook één van de meest nabijgelegen woningen, voor 496.000 euro. In 2016 en 2017 voegde hij daar nog twee optrekjes van respectievelijk 1.020.000 euro en 578.000 euro aan toe. Enkele maanden geleden voegde hij nog een vijfde huis aan zijn landgoed toe, voor een prijskaartje van 964.000 euro. Dat huis behoorde ‘toevallig’ toe aan ene Sharon Jenk, die bij de gemeente geklaagd had over de plannen van Sheeran vlakbij haar huis.

De muzikant vond het blijkbaar gemakkelijker om haar huis te kopen, dan om met haar klachten om te gaan. En voor een prijs van bijna een miljoen voor een huis dat eerder op 700.000 euro geschat werd, wilde de buurvrouw maar wat graag plaats ruimen voor Sheeran.