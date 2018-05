Ed Sheeran viert jaar zonder sigaret MVO

07 mei 2018

07u30 0 Celebrities Ed Sheeran stond dit weekend stil bij een kleine mijlpaal. De zanger vierde dat hij precies een jaar gestopt was met roken.

Het is niet de eerste keer dat Ed de sigaretten een tijdlang heeft laten staan. In 2015 liet hij in de talkshow van Ellen DeGeneres weten dat hij net een nieuwe poging tot stoppen was gestart. In dat gesprek vertelde hij ook dat hij in 2011 al eens een jaar lang niet had gerookt en niet had gedronken.

"Ik ben al jong begonnen met roken, en ik zei altijd: eens ga ik ermee stoppen", aldus de Shape Of You-zanger toen. "Toen ik op het moment kwam dat ik al tien jaar rookte, kreeg ik het gevoel dat ik het punt naderde waarop er geen weg terug is."

Blijkbaar ging de Brit na de poging in 2015 toch weer de mist in, maar zaterdag liet hij op Instagram weten: "Vandaag vier ik dat ik precies een jaar een niet-roker ben."

Celebrating one year being a non smoker today. 📸 @zakarywalters Een foto die is geplaatst door null (@teddysphotos) op 05 mei 2018 om 14:50 CEST