Ed Sheeran stiekem getrouwd met jeugdliefde Cherry Seaborn

28 augustus 2018

Het lijkt erop dat Ed Sheeran in het geheim zijn jawoord heeft gegeven aan zijn verloofde Cherry Seaborn. Dat is gebleken tijdens een interview met Access, waarbij Sheeran blozend zijn trouwring laat zien.

Wanneer de interviewer vraagt naar zijn huwelijksplannen, glimlacht de 27-jarige zanger verlegen en tilt hij zijn hand op zodat zijn zilveren trouwring zichtbaar wordt.

Veel meer laat hij niet los over de grote dag die kennelijk al heeft plaatsgevonden. Op de vraag hoe hij het huwelijk geheim heeft kunnen houden, antwoordt Sheeran nuchter: "Ik doe eigenlijk weinig in het openbaar.”

Eind vorig jaar deelde hij de verloving wel op Instagram. "Ik heb een verloofde geregeld voor het nieuwe jaar”, schreef hij toen bij een foto.

Ed Sheeran en Cherry Seaborn leerden elkaar kennen op de middelbare school in Framlingham, Suffolk. Er wordt gezegd dat Sheeran toen al een crush had op de knappe brunette, maar het koppel begon pas te daten in 2015.

Seaborn is de inspiratie achter enkele grote hits van Sheeran, zoals het in 2017 uitgebrachte 'Perfect'.