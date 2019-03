Ed Sheeran ruziet met buren om 'illegaal' zwembad MVO

11 maart 2019

15u20

Bron: ANP 0 Celebrities De buren van Ed Sheeran zijn niet zo blij met de zanger. Ed zou een aangelegde natuurvijver aan het ombouwen zijn tot een zwembad geschikt voor feestjes voor hem en zijn bekende vrienden.

Eds buren kregen luchtfoto’s van de aanbouw van het waterparadijs bij zijn landgoed in Suffolk onder ogen waarop te zien is dat er een trap, kleedkamer en duikplank zijn gebouwd bij de ‘vijver’. Een aantal jaar terug had de Britse zanger een vergunning aangevraagd voor een vijver voor het behouden en verbeteren van de natuur. In de aanvraag is te lezen dat de vijver een natuurlijke habitat zou zijn voor libellen en waterkevers en vogels en kleine zoogdieren moet voorzien van drinkwater.

De gemeente liet in 2016 weten dat de vijver echter absoluut niet gebruikt zou worden voor recreatief gebruik en om in te zwemmen. Wel kreeg de zanger toestemming een trap en duikplank aan te leggen voor onderhoud en noodgevallen.

Eds buren zijn ervan overtuigd dat hij zijn natuurvijver wil gaan gebruiken als zwembad en hebben een brief aan de gemeente geschreven. “Ik geloof dat de aanleg meer is om een wilde levensstijl te creëren dan om leven in het wild te waarborgen”, zegt een buurman. Ed kreeg eerder al klachten van zijn Suffolkse buren vanwege geluidsoverlast.