Ed Sheeran: "Zodra ik kinderen heb, stop ik met zingen"

22 januari 2018

14u39 0 Celebrities Ed Sheeran is nog maar net verloofd met zijn vriendin Cherry, maar de zanger denkt nu al na over de volgende stap in hun relatie: kinderen.

Dit weekend onthulde Ed Sheeran aan de Daily Star hij dat hij van plan in om te stoppen met zingen zodra hij kinderen heeft. "Mijn ambitie daalt dan naar nul. Ik denk dan: 'Het kan me niets meer schelen, ik heb een ander leven om voor te zorgen'."Ed vindt het totaal geen rare gedachte om zijn zo succesvolle muziekcarrière op te geven voor zijn kinderen. "Ik streef ernaar om een goede vader te zijn", klinkt het nog. De zanger is wel niet van plan om niets meer te doen. "Werken op Wall Street is mijn nieuwe droom", vertelt hij.

