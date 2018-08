Ed Sheeran neemt een jaar vrij: "Hopelijk kan ik een gezin stichten" TDS

29 augustus 2018

10u54

Bron: ANP 0 Celebrities Na zijn zeer succesvolle album Divide, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht, gaat Ed Sheeran er even tussenuit. De zanger wil zich bezig houden met andere projecten dan platen maken, onder andere het stichten van een gezin met Cherry Seaborn, zijn verloofde met wie hij stiekem in het huwelijk zou zijn getreden. Dit meldt de BBC.

"Ik zal nooit stoppen met muziek maken, want dat is mijn hobby en geen werk. Het lijkt me leuk om eens een musical te doen of een film te maken, eentje maar. Naast toeren en muziek produceren komt er hopelijk ook een familie," aldus Ed. "Als mijn tournee eind september afgelopen is, neem ik met plezier een jaar vrij. Dan ben ik drie jaar aan het toeren geweest en dat is best gek. Ik moet daar echt van loskomen en andere dingen gaan doen."

Na het uitkomen van zijn tweede album nam de zanger ook een lange break om tot zichzelf te komen. Hij spendeerde zijn tijd toen ondermeer aan reizen, whitewater raften, zwemmen met haaien en bungee jumpen.