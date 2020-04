Ed Sheeran moet met lede ogen toekijken hoe buurman tuin vergroot SDE

Tegenslag voor Ed Sheeran (29). De Britse zanger moet met lede ogen aanzien hoe zijn buurman zijn achtertuin zo'n 50 meter langer maakt. Ed had daar bezwaar tegen aangetekend, maar hij krijgt geen gelijk.

Anthony Robinson woont drie huizen verwijderd van ‘Sheeranville', het landgoed van Ed Sheeran dat onder meer vijf huizen, een voetbalveld en een eigen pub telt. Anthony bezit een veld dat aansluit bij zijn achtertuin en hij wilde een deel daarvan dus gebruiken om die tuin - die nu 15 meter diep is - serieus uit te breiden.

Maar Ed Sheeran was het daar niet mee eens. De nieuwe tuin zou “misstaan in het dorp”, en “zou het dorp op een ongeplande en kunstmatige manier verbinden met het platteland”, klonk het in het bezwaarschrift dat de muzikant indiende. Hij zou zich wel kunnen neerleggen bij een kleinere uitbreiding, van 9 à 14 meter. Moest Anthony toch toestemming krijgen om zijn tuin uit te breiden, dan eiste Ed dat hij alvast geen toestemming kreeg om op het stuk te bouwen.

“Erg teleurgesteld”

Dat net de muzikant bezwaar aantekende, schoot in het verkeerde keelgat bij zijn buurman. Ed heeft de afgelopen jaren namelijk zelf behoorlijk veel aangebouwd en uitgebreid, vaak tegen de zin van zíjn buren. “Ik ben erg teleurgesteld aangezien ik zijn laatste aanvraag om een kapel op het veld onder mijn eik te bouwen, wel openlijk gesteund heb”, liet Anthony weten.

Heel wat buren steunden Anthony’s voorstel trouwens. “De Robinsons wonen met drie generaties onder hetzelfde dak en hebben dus echt nood aan zo'n grote tuin", klonk het bijvoorbeeld. En hun steun heeft duidelijk gewerkt, want Anthony mag zijn tuin dus uitbreiden.

