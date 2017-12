Ed Sheeran: "Mijn volgende album wordt het minstverkopende tot nu toe" MVO

Ed Sheerans album 'Divide' was dit jaar één van de bestverkopende albums van het jaar. Toch is de zanger naar eigen zeggen niet van plan om dat succes te herhalen. "Ik heb een rustiger 2018 gepland."

Volgend jaar is de zanger niet van zin om evenveel tijd in zijn muziek te steken als het voorbije jaar. "Het maakt me niet uit of mijn volgende album een gigantisch succes is. In tegendeel, ik zou graag een plaat maken die de druk wegneemt om steeds opnieuw grote hits te schrijven."

Ed begon met integere, kwetsbare nummers als 'The A Team' - toevallig ook een grote hit - en zou liever terugkeren naar die roots. "Het plan is om een low key album te maken dat het minst populaire wordt van mijn repertoire, maar wél het meest geliefd." Wanneer het album zal verschijnen, weet hij nog niet. "Het kan een jaar duren...of misschien vier."

Daarnaast gaat de roodharige zanger binnenkort ook meespelen in een muzikale film. "Ik wil gewoon één film gemaakt hebben," lacht hij. "Eentje maar."

Veel om naar uit te kijken, dus.