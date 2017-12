Ed Sheeran krijgt koninklijke onderscheiding van prins Charles TDS

17u53

Bron: Instagram 0 Instagram Celebrities Zanger Ed Sheeran is gisteren gekroond tot lid van de MBE, de 'Most Excellent Order of the British Empire'. De zanger werd tijdens een plechtige ceremonie door prins Charles onderscheiden op Buckingham Palace voor zijn muziek en zijn inzet voor goede doelen.

De 26-jarige Sheeran was dit jaar een de meest gestreamde artiest ter wereld op Spotify. Zijn derde album, Divide, wist overal ter wereld hoog in de hitlijsten te belanden. Het erelintje is voor Ed dus de afsluit van een uiterst succesvol jaar.

Sheeran liet de verzamelde pers na de ceremonie weten dat zijn grootvader enorm trots zou zijn. “Hij was een groot fan van het Britse koningshuis, verzamelde allerlei parafernalia en afbeeldingen. Hij stierf op deze dag vier jaar geleden. Dat maakt het extra bijzonder”, zei de zanger tegen BBC. Ook liet hij verstaan dat hij met veel plezier op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle wil spelen. Mocht hij daar natuurlijk voor gevraagd worden.

Honoured to be awarded an MBE today at Buckingham Palace x Een foto die is geplaatst door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 07 dec 2017 om 15:50 CET

