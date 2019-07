Ed Sheeran koopt huizen van zijn buren op om van hun geklaag af te raken MVO

29 juli 2019

15u29 4 Celebrities De meeste mensen met vervelende buren moeten zich erbij neerleggen, maar als je Ed Sheeran heet kan je hun huizen ook gewoon opkopen tot er geen buren meer over zijn.

Dat Ed Sheeran (28) een zakcentje te veel heeft, weten we al langer. Zo liet hij zijn eigen ‘pub’ bouwen en heeft hij een zwemvijver laten aanleggen. Die laatste zorgt echter voor heel wat problemen met zijn buren in het rustieke Framlingham. Het zwembad zou namelijk een natuurreservaat moeten zijn. “Maar hij gebruikte dat alleen als voorwendsel om een zwembad aan te leggen dat er eigenlijk niet mocht komen”, klinkt het bij de omringende buurtbewoners. Sheeran probeerde het probleem op te lossen door een muur van hooibalen rond zijn zwembad te plaatsen, zodat de buren hem daar niet meer konden zien. Maar dat hielp niet, de klachten bleven binnenstromen. Bovendien wordt er regelmatig geklaagd over het nachtlawaai dat uit zijn pub komt.

Systematisch opkopen

Tja, dacht Ed, dan zit er niets anders op dan de buurt gewoon leeg te kopen. Sinds 2012 is de zanger al rustig begonnen aan het verzamelen van zijn mini-dorpje. Dat jaar kocht hij zijn eigen vrijstaande villa voor 987.000 euro, maar ook twee van de meest nabijgelegen woningen, voor 496.000 euro en 1.020.000 euro. In 2017 voegde hij daar nog een optrekje van 578.000 euro aan toe.

Dat huis behoorde ‘toevallig’ toe aan ene Sharon Jenk, die bij de gemeente geklaagd had over de bouwwerken van de zanger. Hij kocht haar pand in april, vlak nadat ze geklaagd had over zijn plannen om een boomhut en een grote kapel te bouwen. Hij vond het blijkbaar gemakkelijker om haar om te kopen en zo te doen vertrekken, dan om zijn plannen aan te passen. Dit jaar kocht hij - toevallig - het huis dat het dichtst bij zijn zogenaamde zwembad ligt, voor een prijskaartje van 964.000 euro.

Het totale vermogen van Sheeran wordt geschat op zo’n 160 miljoen pond, ofwel 176 miljoen euro. Hij woont samen met zijn echtgenote, Cherry Seaborn.